OBRAČUN: Milijarderi Mask i Zakerberg ulaze u OKTAGON 26. avgusta?

Da li će doći do tuče? Ilon Mask i Mark Zakerberg, Foto: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Spreman sam već danas za borbu, ali on još nije potvrdio, naveo je vlasnik kompanije "Meta", u okviru koje posluju Fejsbuk i Instagram

Sukob milijardera Marka Zakerberga i Ilona Maska otišao je toliko daleko da se spekuliše da će vlasnici društvenih mreža Fejsbuk i Iks (bivši Tviter) ući u oktagon 26. avgusta!

Mask je proteklog vikenda naveo da će njegova društvena mreža prenositi okršaj, kao i da će sav prihod biti namenjen za humanitarne svrhe i pomoć ratnim veteranima.

Njemu je Mark Zakerberg, gazda kompanije "Meta", u okviru koje posluju Fejsbuk i Instagram, odgovorio da "nije zadržao dah", što je izraz koji se koristi kada ne očekujete da će se nešto desiti iako druga strana uporno sugeriše da će do toga doći.

Nakon što je Mask naveo da je imao naporan dan i da je trenirao za obračun, Zakerberg mu nije ostao dužan:

- Spreman sam već danas za borbu, ali on još nije potvrdio - naveo je on. Do rasplamsavanja netrpeljivosti između Maska, čije se bogatstvo procenjuje na 232,5 milijardi dolara, i Zakerberga, čije je bogatstvo procenjeno na 110,1 milijardu dolara, došlo je u julu, kada je zvanično počela sa radom Zakerbergova nova društvena mreža Treds, koja umnogome podseća na Tviter, koji je Mask pazario prošle godine za 44 milijarde dolara.

U međuvremenu je Mask naziv svoje društvene mreže promenio iz Tviter u Iks. Spekuliše se da bi do dugoočekivanog okršaja Maska i Zakerberga moglo da dođe 26. avgusta.

Na pitanje korisnika društvene mreže Treds da li je borba obostrano ugovorena, Zakerberg je odgovorio da je to više kao "obezbeđeno finansiranje", što je aluzija na Maskovu izjavu iz 2018, kada je to isto rekao o planovima da preuzme kompaniju za proizvodnju električnih automobila. Zbog te izjave je Mask platio kaznu u visini od 20 miliona dolara službi koja se bavi nadzorom američkog finansijskog tržišta.

Mask je, kako prenosi BBC, uneo dodatne sumnje u datum održavanja obračuna, rekavši da je "tačan datum još neizvestan" jer će mu možda biti potrebna "operacija na vratu i gornjem delu leđa". Na pitanje koja je svrha borbe, Mask je odgovorio:

- To je civilizovani oblik rata. Muškarci vole rat. Na drugoj strani, Zakerberg je izneo sumnju da bi borba mogla da se uživo prenosi preko društvene mreže Iks:

- Zar ne bi trebalo da izaberemo mnogo pouzdaniju platformu, koja zaista i može da prikupi novac u humanitarne svrhe - upitao je on.

Početkom jula, kada je njegova mreža Treds počela s radom, za nekoliko dana je privukla više od sto miliona novih korisnika. Ipak, do kraja meseca je, prema Zakerbergovom priznanju, više od polovine njih odustalo od njenog korišćenja. Oktagon je ograđeno borilište koje se koristi za mečeve u šampionatu u ultimat fajtu (UFC). Sedište ove organizacije je u Las Vegasu, a ranije je procenjeno da bi borba Maska i Zakerberga mogla da vredi milijardu dolara!

Zakerberg VS Mask

39 Godine 52

1,71 m Visina 1,80 m

69,8 kg Težina 80,7 kg

110,1 milijarda Imovina 232,5 milijardi

Amerikanac Nacionalnost Južnoafrikanac

Fejsbuk, Instagram, Treds Vlasnik društvene mreže Iks (Tviter)

3 Deca 9

1 Broj kompanija 9

Brazilska džiju-džica Disciplina Karate, tekvondo, džudo

Kurir.rs