U OVOM GRADU U ŠPANIJI IZMERENA NAJVIŠA TEMPERATURA IKADA: Doslovno je "gorela zemlja", živa u termometru dostigla 47 stepeni

Novi toplotni talas koji je zahvatio Pirinejsko poluostrvo, doneo je ekstremno visoke temperature Španiji.

Snažan ciklon sa severnog Atlantika uslovio je snažno južno strujanje preko Španije, a u sklopu njega sa severa Afrike stigla je vrela vazdušna masa.

To je dovelo do vrlo visokih temperatura, pa su one širom zemlje i u Madridu prešle 40°C, a na jugu i jugoistoku zemlje dostigle su i 45°C koliko je mereno u Kordobi.

Najvrelije je bilo na istoku zemlje, pa je tako na aerodromu u Valensiji izmerena najviša ikada temperatura i to čak 46.8°C, a dosadašnji rekord bio je 43.4°C. Dakle, dosadašnji rekord nadmašen je za čak 3.4°C u ovom gradu.

Inače, dosadašnji rekod za celu Španiju je 47.6°C, a izmeren je u Kordobi avgusta 2021. godine.

Vrlo visoke temperature i vedro vreme praćeni su i velikim šumskim požarima.

Danas su širom Španije temperature nešto niže i spustile su se ispod 40°C, osim na jugu zemlje gde su i dalje oko 45°C koliko je mereno u Kordobi.

Osveženje se očekuje početkom sledeće sedmice i maksimalna temperatura tada će se i na jugu zemlje spustiti ispod 40°C. Ipak, u celoj Španiji ostaće i dalje toplo, vedro i bez padavina, iako će temperature biti niže za 5 do 10 stepeni.

Kurir.rs/Telegraf