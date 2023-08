STIŽE VREMENSKI PREOKRET! Meteorolog Ristić upozorava: Raste opasnost od SUPEROLUJE, a ovi problemi prete početkom jeseni

Leto nam se vraća!

Sve više sunca očekuje nas od sutra, temperature će postepeno da rastu, a od ponedeljka će već preći 30 stepeni.

- Trend porasta temperature nastaviće se i u toku sledeće nedelje, tako da u drugoj polovini sledeće nedelje očekujemo temperature od 32 do 37 stepeni i to su već tropske temperature. Topli period trajaće do 25. avgusta, kada se očekuje naoblačenje zahlađenje i kiša - navodi za Kurir meteorolog Ivan Ristić najavljujući toplotni talas nazvan Neron.

Dodaje da se za predstojeći vikend ne očekuje kiša.

Ivan Ristić foto: Kurir tv

- Kratkotrajni pljuskovi i kiše se očekuju sredinom naredne nedelje. Za sada nema naznaka za nove superćelijske oluje, ali obično na kraju tih tropskih talasa ima uslova za razvoj superćelijske oluje, pogotovo što temperatura mora i dalje ne pada i kreće se od 26 stepeni u Jadranu do 30 u Sredozemlju - rekao je Ristić i dodao:

- U Sredozemnom moru dostignuta je rekordna temperatura od 30 stepeni, što može biti najava velikih problema početkom naredne jeseni. Problema koji mogu doneti jaki cikloni koji će zahvatiti Grčku i jug Italije, čak mogu doći i do nas. To znači da tim zemljama preti potop, Srbija nije toliko urgožena.

Kurir.rs