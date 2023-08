"NAMA SU POTREBNI RUSI I MI SMO POTREBNI NJIMA": Bivši francuski predsednik Sarkozi kaže da je povratak Krima Ukrajini ILUZIJA

Nikola Sarkozi, bivši predsednik Francuske, u velikom intervjuu za Figaro pričao je o ratu u Ukrajini i izneo stavove koji se poklapaju sa zvaničnom politikom Jelisejske palate i aktuelnog predsednika Emanuela Makrona.

On je intervju uglednom francuskom dnevnom listu dao povodom izlaska svoje knjige "Vreme borbe".

- Nama su potrebni Rusi i mi smo potrebni njima - poručio je Sarkozi.

TF1 info prenosi da je nekašnji šef francuske države u intervjuu branio potrebu za uravnoteženim rešenjima za okončanje sukoba Rusije i Ukrajine i kompromisima s obe strane.

- Pripajanje Krima (Rusiji) 2014. predstavljalo je očigledno kršenje međunarodnog prava. Ali, kada je reč o toj teritoriji, koja je bila ruska sve do 1954. i gde se većina stanovništva oduvek osećala ruskim, mislim da je iluzoran svaki povratak na ranije stanje. Uz to, smatram da će referendum koji bi bio neupitan, što znači onaj koji bi bio organizovan pod striktnom kontrolom međunarodne zajednice, biti neophodan kako bi se potvrdilo aktuelno stanje stvari - kazao je Sarkozi.

On je pričao i o "spornim teritorijama na istoku i jugu Ukrajine".

- Sve će zavisiti od razvoja situacije na terenu. Ukoliko Ukrajinci ne uspeju da ih potpuno povrate, onda će izbor biti između zamrznutog sukoba, za koji znamo da će sutra neizbežno voditi novom vrućem sukobu, i ponovnog pribegavanja referendumima koji bi bi bili pod striktnom kontrolom međunarodne zajednice kako bi se definitivno razrešila ova teritorijalna pitanja - rekao je nekadašnji predsednik Francuske.

Sarkozi se dotakao i samih Rusa.

- Rusi su drugačiji od nas. Rasprave sa njima su uvek teške i izazivale su mnoga nerazumevanja tokom naše zajedničke istorije. Uprkos tome, nama su oni potrebni i mi smo potrebni njima - naveo on.

Za ruskog predsednika Vladimira Putina Sarkozi je kazao da je "pogrešio" kada je napao Ukrajinu.

- To što je uradio ima teške posledice i pretvorilo se u neuspeh. Ali, nakon što smo to kazali, moramo da krenemo dalje i pronađemo izlaz iz ovoga. Rusija je sused Evrope i to će i ostati - poručio je Sarkozi koji je za Putina rekao da "nije iracionalan".

(Kurir.rs/Le Figaro/TF1 Info)