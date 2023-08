"RUSIJA SAMO ZBOG OVOGA IMA PRIVATNU VOJSKU, TO SU PSI RATA" Pukovnik u penziji šokirao: Smrt Prigožina je morala da se desi

Prigožinova pogibija odjeknula je u svetskoj javnosti. Nizale su razne spekulacije i teorije zavere, od toga da ga je ubio Vladimir Putin zbog pokušaja državnog udara koji je Vagner grupa izvršila 24. juna, do toga da se Prigožin uopšte nije nalazio u avionu koji je srušen.

Uz sve to i po društvenim mrežama provlačila se informacija da je avion namerno oboren.

foto: AP

A koliko su okolnosti sumnjive odgonetnuo je gost jutarnjeg programa Kurir televizije, pukovnik u penziji Boško Zorić.

Zorić je rekao da se istina nikada neće saznati:

- Prava istina se sigurno nikada neće saznati jer nije u interesu onoga ko vrši istragu da se sazna. Za mene je nesmumnjivo da se ovo moralo desiti, posle svega onoga šta je Vagner uradio pre dva meseca, pobuna na tako veliku državu, to mu ne bi prošlo ni u manjim državama, pa čak ni kod nas, tokom ratnog stanja. Smatram da je Prigožin sam sebi potpisao presudu. Zašto je Putin rekao da će istraga trajati? Pa generalno su istrage vezane za avione i uzrok pada duge.

Potom je detaljnije obrazložio svrhu Vagnera, odnosno pojam privatnih vojski u celosti:

01:28 DRŽAVA SAMO ZBOG OVOGA IMA PRIVATNU VOJSKU, TO SU PSI RATA Pukovnik u penziji šokirao: Smrt Prigožina je morala da se desi

- Niko ne može da osnuje privatnu vojnu kompaniju, a da to nije država. Svi ljudi koji se angažuju u tim kompanijama, to rade isključivo zbog novca, zbog toga se nazivaju 'psi rata'. To su uglavnom bivši pripadnici raznih vojski, sa iskustvom, da biste ušli u privatnu kompaniju morate da prođete oštru selekciju. Te kompanije angažuju države da pod velom tajne odrađuju ono što diplomatija ne može da radi. To je kada država projektuje svoje namere i želi biti prisutna, a to ne može učiniti na diplomatski način ili sa svojom vojskom, onda tu koriste privatne vojske, a u suprotnom bi to bila agresija.

