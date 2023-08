KO IMA MOTIV I KOME IDE U KORIST DA SE UBIJE PRIGOŽIN?! Putinu, Ukrajincima, zapadu ili iza svega STOJI PITANJE NIGERA?

Smrt Jevgenija Prigožina i Dmitrija Utina dvojice utemeljivača grupe Vagner je i dalje vest dana samo na Zapadu, ali ne i u samoj Rusiji.

S druge strane postoje i oni u samoj Rusiji koji smatraju da je Prigožin već izvesno vreme bio bezbednosni problem.

Ko je imao nameru da ubije Prigožina, lista se uvećava, kao i motiv. Zapravo savako je imao neki motiv, a da li je ubica to je pitanje na koje niko nema odgovor na ovu temu i zašto.

Bilo kako bilo na zapadu Vladimir Putin je bio i ostao glavni krivac, jer se osvetio Prigožinu za neuspelu pobunu pre dva meseca 24, juna 2023. godine. Zašto bi Putin imao nameru da ubije Prigožina i da li je imao priliku negde drugde, a ne da ga sačeka da se vrati iz Afrike i onda obori avion u kome je bilo lider komanije Vagner, navodi se u analizi TV Front..

Magistar međunarodnih odnosa na moskovskom univerzitetu MGIMO i vojni komentator Boško Jovanović ima jasan stav.

Na pitanje kako komentariše to što se ruski predsednik Vladimir Putin označen kao glavni organizator likvidacije lidera Vagnera Prigožina, Jovanović kaže:

“Da je Putin imao nameru, kao što nije da ubije Prigožina mogao je da ga smakne u Africi. Kao što je Staljin smakao Trockog ne u Podmoskovlju, i ne na teritoriji Sovjetskog Saveza nego na teritoriji Meksika. Recimo ovako da je Prigožin poginuo negde u Africi, Rusi su mogli da kažu da su to uradili Francuzi ili Amerikanci ili bilo ko drugi, što bi bilo jako korisno da optuže Zapad, jer Putinu nije u interesu da Prigožin pogine na teritoriji Rusije. Kao što Herkul Poaro kaže, a ima drugih književnih likova detektiva koji kažu: Ko ima motiv i kome ovo ide u korist?

Kao i kod neuspešne pobune Vagnera, oni su odmah postavili na Zapadu, da su to oni koji mogu da donesu promene i završe sa Putinovom diktaturom. Američki predsednik Bajden je rekao da Putin treba da ode sa vlasti. Ništa to Zapadau nije smetalo da prigrle Prigožina kada je digao pobunu. Međutim, pogibija Prigožina može da koristi samo Ukrajini i drugim protivnicima Rusiji. Ukrajinci mogu da govore i da se nadaju da će to da izazove pobunu što je skroz nemoguće i nije verovatno i ostalim zapadnim medijima kojima je lakše da pričaju o tuđim nego o svojim problemima. Ako je Prigožin bio u Africi, a jeste, i rekao da će da radi na slobodi Afrike, zašto bi bio interes Rusije, ako je Prigožin već rekao da će da radi na slobodi Afrike bude mrtav. Nema nikakve logike. Mrtav Prigožin koji ima cilja da podrži pučiste u Nigeru može da samo smeta Francuskoj ili drugim zemljama koji imaju interese u Nigeru.

Ima oni izvora TV Fronta koji nisu želeli da im se spominje ime, a koji navode da posle Prigožinove smrti sve vojne operacije i sam Vagner se satavljaju pod kontrolu Ministarstva odbrane Rusije. On dodaje da će svi veoma brzo zaboraviti na Vagner i na samog Prigožina.

(Kurir.rs / TV Front)