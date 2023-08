U OVOM LUKSUZU JE PUTOVAO ŠEF VAGNERA: Unutrašnjost Prigožinovog aviona snimljena neposredno pre pada (FOTO)

Šef Vagnera Jevgenij Prigožin je, kako se veruje, stradao u padu aviona Embraer 23. avgusta, kada se letelica srušila u regionu Tvera, nedaleko od Moskve.

Iako je potvrđeno da se Prigožin ukrcao u letelicu, zvanične potvrde o njegovoj smrti nema. Iz Kremlja su se danas oglasili i poručili da su glasine da je zvanična Moskva umešana u Prigožinovo ubistvo apsolutno lažne.

Portparol ruskog predsednik Dmitrij Peskov je rekao da se istraga o padu aviona nastavlja.

U međuvremenu, društvenim mrežama kruže fotografije, čiju autentičnost nije moguće proveriti, a na kojima se navodno vidi unutrašnjost aviona u kojem je Prigožin leteo.

Fotografije su navodno nastale nekoliko sati uoči pada letelice.

Prema nepotvrđenim navodima, Prigožin je bio opsednut zaverama i nekoliko puta je menjao avione i rute tokom letova. Međutim, neposredno pre njegove smrti, ova praksa je otkazana na insistiranje vlasti.

Prema izvoru Čeka-OGPU, Prigožin je donedavno zahtevao da piloti što više "brkaju" rute, te je neretko do odredišta leteo jednim avionom, a vraćao se drugim. U međuvremenu, oba aviona su letela na različite aerodrome.

Izvor tvrdi da je, na primer, bila najavljen let do Žukovskog, a da je potom zahtevano da se letelice usmeri ka Pulkovu bez obaveštavanja Federalne agencije za vazdušni saobraćaj. Istovremeno, drugi avion bio bi preusmeren u Moskovsku oblast.

Prigožin je, navodno, takvu praksu sprovodi i nakon pobune. Međutim, nedavno su Federalna agencija za vazdušni saobraćaj i niz drugih službi zapretile MNT-Aero, u čijem vlasništvu je bio pali avion, da će snositi posledice i kategorično su zabranile Prigožinovim avionima da menjaju rute i zahtevali su da avioni lete kako je prvobitno planirano.

Izvor tvrdi i da je Prigožin zahtevao da se nakon svakog leta unište dokumenti o letu, odnosno spisak putnika u avionu. I sa tom praksom je moralo da se prestane nedavno.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin se juče oglasio o celom slučaju i pad aviona nazvao je tragedijom.

"Što se tiče ove avionske nesreće, pre svega želim da izrazim iskreno saučešće porodicama svih nastradalih", rekao je Putin.

Primarni podaci ukazuju na to da su na letu bili predstavnici Vagnerovog PMC-a, rekao je Putin.

"Želeo bih da napomenem da su to ljudi koji su dali značajan doprinos našem zajedničkom cilju borbe protiv neonacističkog režima u Ukrajini. To pamtimo, znamo i nećemo zaboraviti", rekao je on i dodao da je Prigožina poznavao jako dugo, od ranih devedesetih.

"Bio je čovek teške sudbine, i pravio je ozbiljne greške u životu, postigao je rezultate koji su mu bili potrebni - i za sebe i za, kada sam ga pitao, za zajedničku stvar, kao i ovih poslednjih meseci. Bio je talentovana osoba, talentovan biznismen", dodao je Putin.

Putin je rekao da se, prema njegovim informacijama, na dan pada Prigožin vratio iz Afrike i sastao se sa zvaničnicima u Rusiji.

