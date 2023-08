SVI ZNAJU ŠTA RADE RUSI SA IZDAJNICIMA, PRIGOŽIN ĆE USKORO BITI MRTAV, VERUJTE MI NA REČ! On je sve proročki najavio pre 10 dana!

Jevgenij Prigožin, šef paravojne formacije Vagner koji je pokrenuo oružanu pobunu u junu, bio je u privatnom avionu koji se srušio u Tverskoj oblasti u blizini Moskve, pri čemu je poginulo svih 10 ljudi u avionu, rekli su ruski zvaničnici.

Vodeći istraživački novinar o ruskim temama Hristo Grozev pre samo 10 dana dao je izjavu u kojoj je precizirao da će u roku od šest meseci ili će Prigožin biti mrtav ili će se desiti još jedan državni udar.

Grozev je još u januaru predvideo da će šef plaćeničke vojske Vagner za šest meseci izdati ruskog lidera Vladimira Putina, a njegovo predviđanje se obistinilo kada je Jevgenij Prigožin poveo pobunu prema Moskvi.

Grozev je sumnjao da se pokušaj puča dogodio 23. juna jer je došlo do eksplozije telefonske komunikacije između vodećih ljudi ruske vojske.

Sada je dao novo predviđanje u intervjuu za "Fajnenšel tajms".

– Putin se pojavio pred kamerama i nazvao Prigožina izdajnikom. Svi znaju šta rade u Rusiji sa izdajnicima, a Putin to nije uradio. Želi da ga vidi mrtvog, ali to još ne može. U roku od šest meseci ili će Prigožin biti mrtav ili će se desiti još jedan državni udar. Možete mi verovati na reč - rekao je.

Grozev je odgovorio i na pitanje da li smatra da Rusija ima sredstva da utiče na predsedničke izbore u SAD, koji će biti održani u novembru sledeće godine.

– Jasno je da je Putinova strategija u ukrajinskom ratu odlaganje bilo kakvog vojnog ishoda do američkih izbora. On se nada da će podrška Zapada biti ugušena Trampovom pobedom - rekao je on.

Bugarski državljanin je glavni novinar specijalizovan za Rusiju za istraživački sajt Belingket. Igrao je važnu ulogu u Belingketovim istragama o trovanju zatvorenog ruskog opozicionog aktiviste Alekseja Navaljnog. Rusija ga je pre nekoliko meseci dodala na listu stranih agenata.

Rozavijacija, ruska vazduhoplovna vlast, saopštila je da je Prigožin jedan od putnika navedenih u manifestu koji se nalazio u poslovnom avionu "embraer koji se srušio u sredu uveče.

Avion se srušio se u regionu Tver dok je leteo između Moskve i Sankt Peterburga. Na snimku objavljenom na internetu očigledno se vidi kako mali mlaznjak vuče oblak dima pre nego što je udario u zemlju i izbio u plamen.

Mlaznjak je navodno imao broj RA-02795. Avion je pod sankcijama SAD od 2019. godine zbog veze sa Prigožinom. Prijavljeno je da je šef Vagnera koristio avion, uključujući i ubrzo nakon njegove neuspele pobune, kada je avion poleteo iz Sankt Peterburga u Belorusiju ujutro 27. juna.

