"LJUDI SU PODMETNULI POŽARE U GRČKOJ!" Novinarka otkrila: Uhapšeno 30 ljudi, PRETPOSTAVLJA DA SU ONI KRIVCI

Više od 600 vatrogasaca, uključujući timove iz nekoliko evropskih zemalja, uključujući Srbiju sa 30 vatrogasaca, bore se sa tri velika požara u Grčkoj.

Ova situacija postaje sve ozbiljnija kako se požari šire i prete naseljenim područjima. Dva ogromna požara na severoistoku zemlje, u oblastima Evros i Aleksandropolis, već su odneli 21 život, a situacija traje već 10 dana.

Situacija u Grčkoj je izuzetno ozbiljna jer su olujni vetrovi i suvi letnji uslovi doprineli brzom širenju požara i otežavaju gašenje. Više desetina požara svakodnevno izbija širom zemlje, a izazovi u njihovom suzbijanju su enormni. Za sada, uzroci najvećih požara još uvek nisu potpuno razjašnjeni. Iako se za neke od manjih požara sumnja na ljudski nemar, zvaničnici ističu da su požari na Evrosu i Aleksandropolisu najverovatnije uzrokovani ljudskim faktorom.

Da bismo dobili prve ruke informacije o situaciji u Grčkoj, Kurir televizija je uključila novinarku Jasminu Pavlović Stamenić koja se nalazi na terenu.

Stamenić je izvestila da je u poslednjih 2 meseca privedeno 100 osoba zbog sumnje da su izazvali požare, naglašavajući da su pojedini požari bez sumnje posledica ljudskog delovanja.

- U poslednja 2 meseca je privedeno 100 ljudi za koje se sumnja da su piromani odnosno da su podmetnuli požare. Sasvim je evidentno da je požar na Erosu deo ljudske ruke. Pretpostavlja se da su to uradili migranti. Do sada je uhapšeno 30 ljudi. Sad se ispituju oni koji su privedeni, mada je vrlo teško to dokazati. Ali je tačno da je 100 požara do sada deo ljudske ruke - rekla je Stamenić i dodala:

- Evakuacije su konstantne i da nije njih bilo, mi bi danas govorili o mnogo većem broju ljudskih žrtava. Na Rodosu je u vrlo kratkom periodu evakuisano 20.000 turista, isto tako je i iz svih ostalih oblasti evakuisano lokalno stanovništvo gde je postojala i najmanja opasnost da požar stigne do stambenih zgrada. U Grčkoj poslednje 2 godine funkcioniše broj "112". Telefonom dobijate upozorenje, bez obzira da li ste stranac ili meštanin u Grčkoj, da hitno napustite zonu jer se vatra približava.

