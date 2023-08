"DESNICA U NEMAČKOJ U PORASTU ZBOG EKONOMSKE KRIZE" Perišić: Rezultati narednih izbora će biti veoma zanimljivi!

Nemačko stanovništvo sve više favorizuje opozicionu političku partiju AfD. Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, čak i u pokrajinama gde je glasačko telo uvek bilo za vladajuću partiju, situacija se menja.

Zašto se menja mišljenje građana i zbog čega sve više stanovnika Nemačke favorizuje opoziciju? Da li će se na sledećim izborima promeniti politička struktura u Nemačkoj?

foto: kurir televizija

Na ova i druga pitanja u jutarnjem programu Kurir televizije odgovarao je Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja.

- Čitava situacija oko Ukrajine i činjenica da se ratu ne može sagledati kraj dovode do ekonomske krize i nezadovoljstva građana. To se produbljuje ka političkoj krizi i desnica to i te kako koristi. Kroz populistički diskurs kominicira sa građanima o ekonomskim pitanjima. To je ono što najviše tišti građane, ti ekonomski problemi i zato dolazi do rasta desnice. Stranka "Alternativa za Nemačku" trenutno ima oko 22 procenta podrške u biračkom telu, i razlika u odnosu na vladajuću CDU je sve manja - rekao je Perišić i dodao:

01:31 DESNICA U NEMAČKOJ RASTE ZBOG EKONOMSKE KRIZE Perišić: Rezultati narednih izbora će biti veoma zanimljivi!

- Zbog svega toga zeleni padaju kao i socijaldemokratke, a vidimo i da podrška AfD raste u istočnom delu Nemačke iako su oni više bili okrenuti socijalističkim političkim opcijama. Sve to pokazuje da će opšti izbori koji će se održati za dve godine biti veoma zanimljivi. Očekuje se dobar rezultat desnice, ali pitanje je da li će oni ući u vlast jer nemaju veliki koalicioni potencijal.

