Oficiri vojske svrgnuli su vlast u Gabonu, uveli policijski čas, zatvorili granice i ukinuli internet!

Predsednika ove zemlje Ali Bonga Ondimba vojska je stavila u kućni pritvor, a do puča je došlo odmah nakon što je državna izborna komisija Gabona objavila da je Bongo ponovo pobedio na izborima sa 64 odsto glasova i time je zvanično izabran za treći mandat.

Nekoliko sati pošto se grupa vojnih oficira pojavila na državnoj televiziji u Gabonu i saopštila da preuzima vlast, video porukom oglasio se i svrgnuti predsednik, iz sopstvenog doma, gde se nalazi u kućnom pritvoru, pozvao „prijatelje širom sveta" da dignu glas u njegovo ime.

foto: AP, EPA Stringer

Dr Danilo Babić, naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je istakao da je ovo neobično ponašanje za predsednika koji je oduvek imao autokratsku reputaciju.

- To nije bilo uobičajno. On je oduvek odavao utisak jedne snažne autokratske figure. Bilo ga je čudno gledati da bukvalno moli za pomoć domaću i međunarodnu javnost. Mislim da je taj poziv pao na gluve uši i smatram da njega niko neće podržati jer je on nadživeo svoj rok trajanja i cela ta dinastija je prekardašila vremenski okvir u kojem neko treba da ostane na vlasti - rekao je Babić i dodao:

01:46 PUČ U GABONI NASTAO ZBOG SVAĐE U PORODICI? Babić: Bilo je čudno gledati predsednika kako MOLI ZA POMOĆ, sve je palo na GLUVE UŠI

- Za sada ne možemo biti 100 odsto sigurni u antifrancuski karakter ovog vojnog puča kao što je to slučaj u Nigeru. Ali su i iz Francuske i Rusije osudili ovaj puč. Francuska je naložila evakuaciju određenog dela svog osoblja. Ostaje da se vidi kakvu će podršku imati naredni lider koji se pojavi u Gabonu. Inače, puč je izvršio general Nguema, komadant predsedničke garde, koji je po svemu sudeći rođak predsednika. Tako da ćemo videti da li je to samo svađa u porodici ili ide nekim novim putem.

Kurir.rs

