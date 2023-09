PRVI SNIMCI! JUTRO UŽASA NA UKRAJINSKOM RATIŠTU: Rusi zorom raketama i dronovima napali Kijev i rečnu luku Izmail na Dunavu VIDEO

Rat u Ukrajini ušao je u 560. dan. Ruski napad dronovima na luku Izmail, jedna osoba poginula, oštećena lučka infrastruktura, saopštio je guverner odeske oblasti. Ruska PVO uništila je ukrajinski dron iznad Brjanske oblasti, saopštila je Moskva.

Kako javlja Rojters, ruske snage jutros su raketama i dronovima napale ukrajinski glavni grad Kijev. U napadu je stradao jedan civili, a posledica napada jeste i serija požara i razaranja u rečnoj luci Izmail na Dunavu, saopštila je ukrajinska vojska.

During a nearly three-hour drone attack on Odesa, several agricultural and port facilities were damaged and several fires were reported in Izmail, one of Ukraine's key grain exporting ports, said Oleh Kiper, Odesa's governor.

Moskva: Ruska PVO uništila ukrajinski dron iznad Brjanske oblasti u Rusiji

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je noćas ukrajinski dron iznad Brjanske oblasti u Rusiji, koja se graniči sa Ukrajinom, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Načelnik Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz napisao je na Telegramu da nije bilo žrtava, niti štete, objavio je Rojters, prenosi RTS.

Odesa: Ruski napad na luku Izmail, jedna osoba poginula Jedna osoba je poginula, a lučka infrastruktura je oštećena u ruskom napadu dronovima na luku Izmail na Dunavu, saopštio je guverner odeske oblasti. “U više naselja zabeležena su razaranja i požari. Oštećeni su lučka i poljoprivredna infrastruktura: liftovi, upravne zgrade, poljoprivredna preduzeća“, objavio je Oleg Kiper na Telegramu, javlja Unian.

Tri meseca traje kontraofanziva, a ukrajinske snage nisu postigle ciljeve ni na jednom frontu, tvrdi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Ističe da je napeto u Zaporožju, gde su Ukrajinci u borbe uveli brigade iz strateških rezervi, koje su obučavali zapadni instruktori.

"Ukrajinsko rukovodstvo očajnički pokušava da pokaže svojim zapadnim pokroviteljima bar neki uspeh kako bi i dalje dobijali vojnu i ekonomsku pomoć, što samo produžava sukob", naveo je Šojgu.

Prema navodima britanskog Tajmsa, proboj prve linije ruske odbrambene kod Zaporožja, nakon nekoliko nedelja mukotrpnog čišćenja mina, uzeo je ogroman danak u životima ukrajinskih vojnika.

Jedan od pripadnika specijalne ukrajinske jedinice rekao je za britanski list da je ta jedinica izgubila 75 odsto ljudstva.

Arhivska fotografija foto: Shutterstock

Ruski predsednik kaže da su rusofobija i neonacizam postali norma u Ukrajini i baltičkim državama, a istorija je počela da se koristi kao oružje ideološke borbe. Naglašava da Rusiji nije neprijatelj ukrajinski narod, već nacisti i njihovi sledbenici.

Vladimir Putin rekao je u intervjuu za državnu televiziju da su zapadne sile postavile Vladimira Zelenskog, koji je jevrejskog porekla, za predsednika Ukrajine kako bi "prikrile veličanje nacizma".

00:45 RUSI DRONOVIMA I RAKETAMA NAPALI KIJEV: Jedna osoba poginula u jutrošnjem bombardovanju

Ukrajina odbacuje sugestiju Turske da ublaži stav kako bi se oživeo sporazum o žitu.

Redžep Tajip Erdogan najavljuje da će se o žitu razgovarati i u Ujednjenim nacijama, a posle toga možda ponovo sa Putinom krajem meseca.

Kako ocenjuje savetnik Zelenskog, Mihailo Podoljak, Rusiji nije potreban dogovor o žitu. "Moskva želi da Ukrajinu odseče od globalnog tržišta žitarica, da poveća cene i da ima monopol nad Crnim morem", istakao je Podoljak.

