OVE ZEMLJE SU STEKLE BENEFITE ZBOG RATA U UKRAJINI! Tomić nema dilemu: Severna Koreja može izazvati ono od čega svi bežimo (VIDEO)

Potencijalni sastanak severnokorejskog lidera Kim Džong Una sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom bio bi "ogromna greška", izjavila je potpredsednica SAD Kamala Haris.

Ona je rekla da čvrsto veruje da će i Rusiju i Severnu Koreju ovo dodatno izolovati, ističući da su SAD apsolutno jasne i odlučne u pogledu potpune denuklearizacije Severne Koreje.

Nema zvaničnih informacija da je Kim na putu ka Rsuiji, ali je potvrđeno iz Kremlja da će se sastanak dva lidera desiti.

I u Ukrajini se održavaju diplomatski sastanci. Naime, nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok, boravi u nenajavljenoj poseti Kijevu, prilikom koje je pohvalila ukrajinsku „hrabrost i odlučnost“ i rekla da je toj državi mesto u Evropskoj uniji.

Povodom analiziranja skorašnjih zbivanja na svetskoj sceni, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je prof. dr Duško Tomić, sa Fakulteta za bezbednost i globalne studije Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

- Pre svega, nikada ne možemo znati kako će Kim doći u Vladivostov iz bezbednosnih razloga, oni će to kriti prema ustaljenoj praksi severnokorejske obaveštajne službe. Do tog sastanka će verovatno doći. Rusija distribucijom nuklearnog naoružanja Severnoj Koreji želi da ima rezervu za svoje operacije. Verovatno je taj sastanak potreban Rusiji, a da li je to greška kao što ističe Kamala Haris, to će pokazati dani koji slede. U genezi celog tog sastanka vidim potencijalnu pretnju Americi jer je implementirana i Kina - započeo je

Potom je nabrojao države koje su ostvarile benefite tokom najsurovijeg sukoba nakon Drugog svetskog rata.

- Nije sve u tim vrstama analize oko nafte i gasa, najveća bitka u ovom trenutku je za veštačku ineligenciju. Veštačka inteligencija je u rukama SAD. Planirani dobitak zbog veštačke inteligencije u 2030. godini je negde oko 2.380 milijardi dolara. Takođe, i druge države su ostvarile određenu vrstu benefita, na prvom mestu mislim da je Turska, ona je postala energetski hab. Drugi benefit ide ka Kini jer se ona intezivno proširuje u Africi, mnogo više nego Ruska Federacija, jer je dala dobre kredite koje Kenija, Mauritanija i Sudan ne mogu da vrate. Samim tim, krenuli su da eksploatišu naftu iz sudana, a koriste luke u Keniji i Mauritaniji.

Nedugo zatim je napomenuo kakva opasnost preti od Severne Koreje.

- Sve se ovo svodi na odraz interesa, odnosno ko će se u kojem trenutku i na koji način pozicionirati. Ne mogu da se slažem sa političarima, ali smatram da je za sve jako opasna priča ukoliko Severna Koreja dobije neku vrstu napredne tehnologije. Oni imaju ekspazionističku politiku, a svaka vrsta te politike predstavlja određenu pretnju po druge zemlje i može u ovom zapaljivom trenutku izazvati nešto od čega svi bežimo - zaključio je Tomić.

