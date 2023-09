"RUSIJA SE SKROZ PROMENILA, KRENULA JE U SAMOIZOLACIJU" Đukić o susretu Putina i Džong Una: U Moskvi podigli spomenik teroristi!

Vašington je izneo upozorenje Severnoj Koreji da ne sme napraviti dogovor sa Rusijom u vidu oružja i municije.

Kim Džong Un je vozom, koji mnogi nazivaju tvrđavom na šinama, stigao u Moskvu gde se sastao sa Vladimirom Putinom.

Iz bele kuće smo imali prilike da čujemo o tajnom naoružavanju Moskve od strane Pjongjanga. Povodom za to je jer je lider Severne Koreje dao nalog za povećanje kapaciteta naoružanja.

Gost koji je pojasnio celokupnu situaciju oko međe Vašington, Pjongjang, Moskva je Srećko Đukić, diplomata, bivši ambasador Srbije u Belorusiji.

Prvo je analizirao koliko je ovo realna pretnja Zapadu:

- Ne bih rekao da je to pretnja Zapadu, ovo je borba oko toga da li će se Rusija sa većom količinom naoružanja pojaviti na ukrajinskom frontu. Nije tajna da obe sukobljene strane pate na frontu zbog nedostatka naoružanja, odnosno municije. Sada je pitanje ko će imati više municije. Zapad javno govori da ne može sam da proizvede dovoljnu količinu, ali naravno da postoje tu računice koliko može ići na front, rezervu, itd. Vojska ima neku svoju logiku i matematiku. Doduše, neke računice govore da Rusija i Zapad proizvode sličnu količinu municije.

S obzirom da je Rusija navršila sastanak sa jedinom, ali i najizolovanijom zemljom, Đukić je odgonetnuo njen trenutni geopolitički položaj, a pogotovo ako se u obzir uzmu i sankcije koje su joj priređene, kao i pojedine osude za rat:

- Rusija je poslednjih godina, odnosno još od 2014. godine krenula putem samoizolacije i okretanju ka jednom sasvim drugoj politici u odnosu na onu koju je Putin vodio otkad je došao na vlast. Rusija ide ka upravljanju svog sveta, a s druge strane, njena unutrašnja politika se kreće retrogradno. Vi sada imate promociju onih vrednosti u Rusiji koje su bile osuđene od same Rusije. Nisam mogao da verujem kada sam video da je podignut spomenik Džeržinskom. On je sinonim za teror koji je vladao 20-ih i 30-ih godina. Njegov spomenik je srušen u Moskvi 1991. godine i nije bilo pokušaja da se on vrati. Sada je njegov spomenik promovisan na vrlo osetljivom mestu. Čiji će sledeći spomenik biti, Staljina?

