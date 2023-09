"RUSIJA SE OBAVEZALA DA ŠALJE SVE POTREBNE RESURSE U SEVERNU KOREJU?" Obrknežev nema dilemu: Imaju jedan zajednički cilj! (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong Un juče su zavrišili petočasovni sastanak kod kosmodroma Vostočni na ruskom Dalekom istoku.

Putin je rekao da će Rusija pomoći Severnoj Koreji da lansira satelite, a Kim je izjavio da Moskva ima punu podršku u njenoj, kako je rekao, "svetoj borbi" sa Zapadom. Samit lidera dve zemlje, koje su postale sve izolovanije na međunarodnom planu, pomno prate Vašington i saveznici, koji sumnjaju da bi mogli da pristanu na trgovinu oružjem i odbrambenom tehnologijom.

Američki i južnokorejski zvaničnici izrazili su zabrinutost da će Kim obezbediti oružje i municiju Rusiji, koja je potrošila ogromne zalihe u više od 18 meseci rata u Ukrajini, dok su Moskva i Pjongjang negirali takve namere.

Kim je u knjigu posetilaca upisao na korejskom: „Slava Rusiji, koja je rodila prve osvajače svemira, biće besmrtna."

Gost jutarnjeg programa koji je tumačio odluke donete na sastanku dva lidera je Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

- Čuli smo špekulacije da će Severna Koreja isporučiti 100.000 raketa Ruskoj Federaciji, takođe postoje glasine da je to severnokorejsko oružje zastarelo, ali ne zaboravimo da je prvih godinu dana Ukrajina koristila oružje iz 70-ih godina poršlog veka. Svako oružje jeste ubojito. Prisutan je bio i ministar za resure, faktički, iza kulisa možemo reći da se Rusija na neki način obavezala, odnosno da želi pomoći u vidu bilo kojih resursa, bilo da su to energetski, poljoprivredni ili mineralni. Sama poseta neće imati prevelikog odjeka na samome bojištu, ali opet znači, to je sjedinjavanje dve države koje imaju isti cilj, a to je smanjenje hegemonije kolektivnog Zapada.

Potom je rekao da postoje države kojima odgovara produžavanje sukoba:

- SAD se na pijedestal svetske hegemonije stavljaju nakon Prvog svetskog rata, a nakon veka su na tom postolju. S druge strane, u tom međuvremenu, imali smo Rusku Federaciju i Kinu koje su bile izuzetno slabe u nekim momentima. Politika je bila dugoročna, a Kina vodi ekonomski rat sa Zapadom, ali se nekako neutralno više iskazuje ka Rusiji. Svaka država na svetu ima svoj ekonomski front u ovom sukobu. Ukrajina je nekako u jezgru toga, pa se njenom narodu dešavaju ovakve nedaće. Što više se produžava ovaj sukob, to će više odgovarati pojedinim zemljama.

