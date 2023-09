"ŠTA SVE AMERIKA RADI, SADA JE KOMIČNO DA PRETE RUSIMA" Laban o sastanku Putina i Džong Una: Tajni dogovor sa predsednikom Kine?

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u sredu sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom usred upozorenja SAD i Južne Koreje o potencijalnom transferu oružja.

Kim je obećao svoju "punu i bezuslovnu podršku svim odlukama" Putina, očigledno misleći na ruski rat protiv Ukrajine. Uoči razgovora, zapadni zvaničnici saopštili su da pažljivo prate prvi susret Kim Džong Una i Vladimira Putina za četiri godine.

Administracija predsednika Džozefa Bajdena je rekla da oni “neće oklevati” da uvedu dodatne sankcije Rusiji ili Severnoj Koreji ukoliko dođe do zaključivanja bilo kakvog posla sa oružjem.

Samit između dva lidera je podstakao zabrinutost Zapada, da bi saradnja Moskve i Pjongjanga mogla da ojača rusku vojsku u Ukrajini i obezbedi Kimu osetljivu raketnu tehnologiju.

Povodom analiziranja prethodnih, ali i pretpostavkom za buduće događaje na globalnom nivou, gost "Redakcije" na Kurir televiziji je politički analitičar Miloš Laban.

- Severna Koreja je, za razliku od Rusije, pod sankcijama UN. To je mnogo ozbiljniji problem, nego ova veštačka podela u svetu koja je stvorena nekakvim privatnim sankcijama prema Ruskoj Federaciji. Videli smo kako to nije zaživelo, osim u medijima koje kontroliše anglosaksonski korpus. Severna Koreja se dosta podcenjuje , to je nuklearna sila sa ozbiljnom proizvodnjom. S obzirom na to da Severnoj Koreji nedostaju hrana i lekovi, tu će doći do neke razmene. Samim tim, pozivanje na poštovanje Rezolucije i pretnje sa američke strane, meni to komično deluje, s obzirom na odnose Amerike prema Rusima - započeo je Laban, pa nastavio:

- S druge strane imamo Severnu Koreju koja je izuzetno izolovana, i onda imamo situaciju da Amerika preti, a nema čime da preti. To je prazna puška. Zašto su se toliko uznemirile SAD? Mogu i da pitam, zašto se Kina drži suzdržano? Smatram da su se predsednik Si Đinping i Putin dogovorili da to nezvanično pokroviteljstvo i pomoć Severnoj Koreji preuzme Ruska Federacija.

