PUTIN O MIROVNIM PREGOVORIMA: Na kraju će svi plesati uz KAZAČOK!

Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da će za vreme pregovora zapadni partneri Kijeva i sama Ukrajina plesati uz rusku muziku. On je to izjavio tokom susreta sa beloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom koji je doputovao u Soči.

Putin je ujedno i prokomentarisao reči američkog državnog sekretara Entonija Blinkena da će Rusija i Ukrajina tokom pregovora otplesati svoj tango.

„Amerikanci sami ne umeju da igraju taj tango, oni o svemu odlučuju. To je, naravno, prelepa muzika i pokreti su lepi. Ali Amerikanci sve pokušavaju da reše sa pozicije sile – ili uz pomoć ekonomskih sankcija ili finansijskih ograničenja, pretnjama upotrebe vojne sile ili njenom primenom“, rekao je.

Ruski predsednik je ujedno i poručio Ukrajini da ne igraju onako kako drugi sviraju.

„Mislim da ne treba da zaborave svoj narodni ples `gopak`. A to je veoma važno. Jer u suprotnom plesaće onako kako im drugi budu svirali. A plesaće, na kraju svi, i to uz `Barinju` (ruska narodna pesma) ili uz kazačok“, rekao je on.

Putin se osvrnuo i na priče koje se mogu čuti na Zapadu da je Moskva tokom posete Kim Džong Una navodno htela da zamoli Pjongjang da pošalje dobrovoljce koji bi učestvovali u specijalnoj vojnoj operaciji. Putin je takve priče nazvao potpunim glupostima.

Podsetio je da su u Rusiji stotine hiljada građana izrazile želju da dobrovoljno učestvuju u specijalnoj operaciji. Bez obzira na to što im država za to plaća, time se ne može eliminisati mogužnost da će neko poginuti ili biti teško ranjen, dodao je ruski predsednik

Putin je kao najvažnije pitanje naveo situaciju u Ukrajini i osvrnuo se na temu isporuke američke kasetne municije ukrajinskoj vojsci i naveo da Vašington ima dvostruke standarde.

„Postoji jedna zemlja koja smatra da je ona izuzetna, a to su Sjedinjene Američke Države. Čak i ono što ona smatra zločinom, sebi dozvoljava da čini, jer SAD koriste kasetnu municiju, u ovom slučaju rukama ukrajinske vojske. Ona smatra, ova zemlja, da je to zločin, ali sebi to dozvoljava“, rekao je.

Naglasio je da su glavni problem međunarodni odnosi.

Inače, kako je prethodno saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, susret Lukašenka i Putina je rutinske prirode kako bi dva najbliža saveznika preneli jedan drugom najbitnije stvari iz aktuelne političke scene.

