OPASAN SUSRET NA NEBU IZNAD SIRIJE: Ruski admiral tvrdi - Američki dron se "zaleteo" na "Suhoja", evo kako je pilot reagovao

Bespilotna letelica MQ-9 amerčke koalicije opasno se približila avionu Su-35 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, koji je leteo duž severne granice Sirije, tvrdi zamenik šefa Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji kontraadmiral Vadim Kulit.

"18. septembra u 08.00 časova na visini od oko 7.000 metara došlo je do opasnog približavanja bespilotne letelice MQ-9 koalicije i aviona Su-35 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, koji je vršio planirani let radi kontrole vazdušnog prostora Sirijske Arapske Republike zapadno od reke Eufrat", rekao je on.

Prema njegovim tvrdnjama, ruski pilot je, pokazujući visok profesionalizam, blagovremeno preduzeo neophodne mere da spreči sudar.

On je rekao i da su za 24 sata "lovci i bespilotne letelice američke koalicije osam puta narušile sirijski vazdušni prostor u oblasti Al Tanf".

"U oblasti Al-Tanf dnevno je zabeleženo osam prekršaja od strane para lovaca F-35, para lovaca F-16, para lovaca Tajfun i dve višenamenske bespilotne letelice MK-1C koalicije", primetio je Kulit.

Prema rečima ruskog kontraadmirala, u protekla 24 sata "koalicija" je zabeležila 13 slučajeva kršenja protokola dekonflikta od 9. decembra 2019. godine u vezi sa letovima bespilotnih letelica koji nisu koordinisani sa ruskom stranom.

Takođe, prema njegovim rečima, tokom protekla 24 sata u zoni deeskalacije Idliba zabeleženo pet napada na položaje sirijske vojske terorističke grupe Džabhat al-Nusra u provincijama Idlib i Alep, usled čega je povređeno 11 sirijskih vojnika.

