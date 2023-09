RUSKI T-90 PROTIV AMERIČKOG "ABRAMSA": Evo koji tenk ima veće izglede na bojnom polju

Tenk T-90 je brži i ima bolje manevarske sposobnosti, tvrdi ruski ekspert, dok je među tenkovima do sada isporučenim Ukrajini "abrams" najteži. Njegova slaba tačka je kupola

Američka štampa pozdravlja je isporuku borbenih tenkova "abrams" Ukrajini, tvrdeći da oni pripadaju najsofisticiranijim tenkovima na svetu i da poseduju tehničke prednosti kojima drugi tenkovi ne mogu da pariraju.

Vojni ekspert Boris Rožin, iz Centra za vojno-političko novinarstvo, za "Sputnjik internešenel" ocenjuje da je ruski tenk T-90 više nego dostojan protivnik mnogo hvaljenog "abramsa".

"Tenkom T-90 se lakše upravlja i on lakše prolazi kroz teško pristupačne terene. To je brže vozilo od `abramsa`", tvrdi Rožin. "Među do sada isporučenim tenkovima, `abrams` je najteži. Smatra se da je bolji od nemačkih `leoparda`. Međutim, Zapad je Ukrajini isporučio starije, nemodernizovane modele."

"Abramsi" rizikuju da budu zaglavljeni u blatu

"Sada u Ukrajini imamo aktivnu upotrebu T-90 u borbenim dejstvima. Tenk se uglavnom koristi kao sredstvo podrške pešadiji. U tome se tenk T-90 veoma dobro pokazao. Još je teško reći kako će se `abramsi` ponašati", kaže Rožin.

Podseća da su "abramsi" intenzivno korišćeni u Iraku i Avganistanu, kada nije bilo bespilotnih letelica. Nejasno je kako će se nositi sa dronovima, smatra ekspert.

T-90 foto: Printscreen Youtube

"Zaštita T-90 je poboljšana. Postavljeni su zavareni viziri, ugrađena je dodatna dinamička zaštita, a motorni prostor je zaštićen od udaraca", kaže Rožin. "`Abramsi` imaju isti problem kao i nemački `leopardi` ili britanski `čelendžeri`. Njegova slaba tačka je kupola. Generalno, ovaj tenk je slabo zaštićen od napada bespilotnim letelicama. Kupola i motorni prostor predstavljaju najranjivije delove tenka. `Abrams` je, u tom pogledu, inferioran u odnosu na T-90."

T-90 je lakši tenk od "abramsa" i bolje je prilagođen terenu i vremenskim prilikama u ovom delu Evrope, kaže Rožim. "Abramsi` rizikuju da budu zarobljeni u blatu".

Nedavno su, u pravcu Svatova, Ukrajinci pokušali da upotrebe švedsku modifikaciju `leoparda 2`", dodao je ovaj stručnjak. "Ali, oni su se zaglavili u blatu, a ubrzo su uništeni dronovima".

Tenk abrams foto: EPA/VALDA KALNINA

T-90 ima bolje manevarske sposobnosti

Ukrajinsko ratište predstavlja teškoću za NATO tenkove, posebno tokom jeseni i zime, a za T-90 to uopšte nije problem, tvrdi analitičar. U pogledu manevarskih sposobnosti, "abrams" je inferioran i u odnosu na stare sovjetske T-64, koje poseduju ukrajinske oružane snage, dodao je Rožin.

Prema Rožinu, tenkovski dueli su retki u zoni Specijalne vojne operacije. Tenkovi se obično koriste za podršku pešadiji ili za napad na neprijateljska uporišta. "Postoje slučajevi da se tenkovi koriste za uništavanje oklopne tehnike, ali se češće koriste za napad", dodaje ekspert. Osim toga, "M1 abrams" je projektovan između 1972. i 1975. za borbu protiv sovjetskih tenkova.

Moderni "abrams" je opremljen mnogim nadogradnjama, uključujući i top koji može da ispaljuje potkalibarske oklopne i kumulativne projektile, a neki od njih imaju bojeve glave od legura volframa, dok drugi sadrže osiromašeni uranijum.

I T-90, koji je naslednik T-72, unapređen je poslednjih godina. Najnovija verzija je T-90M "proriv" (proboj), koji je dobro zaštićen od konvencionalne municije, preciznog vođenog oružja i protivtenkovskih raketa. Tenk je naoružan topom povećane preciznosti od 125 milimetara i mitraljezom kojim se daljinski upravlja.

"Abramsi" su proizvod Hladnog rata

Generalno, ishod duela zavisiće od toga ko je prvi primetio neprijateljski tenk, zaključuje Rožin. "Tenk sada ne deluje samostalno, već u sprezi sa pešadijom i dronovima.

foto: Shutterstock

Onaj ko prvi uoči metu, može zadati jedan ciljani udarac, na koji neprijatelj neće moći da odgovori. A to više ne zavisi samo od tenka, već od kombinacije faktora, od interakcije sa taktičkim izviđanjem do toga da li je obezbeđena zaštita iz vazduha".

Prema izjavama Pentagona, vidimo da oni žele da koriste "abramse" na specifičan način. "Najverovatnije je da će koristiti `abramse` ukoliko ostvare neki prodor, kada će tenkovi biti korišćeni kao mobilno protivtenkovsko oružje," objasnio je Rožin.

Ipak treba imati na umu da Vašington isporučuje stare modele, dodaje ekspert. "SAD snabdevaju Ukrajinu tenkovima, koji su proizvedeni tokom Hladnog rata. Najnovije modifikacije 'abramsa' čuvaju za sebe. Noviji modeli imaju bolju optiku i elektroniku, poboljšanu bezbednost i uranijumski oklop.“

Bilo kako bilo, zaključio je Rožin, isporuka 31 "abramsa" neće moći da promeni situaciju na bojnom polju.

Kurir.rsRT