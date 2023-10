ISPOVEST DEVOJKE KOJA JE POBEGLA IZ KUĆE UŽASA: Monstrum silovao ćerke, a onda ubijao bebe! MEŠTANI VERUJU DA JE MOČVARA PUNA TELA

Žena koja je pobegla iz kuće strave u kojoj je njen otac navodno ubio tri bebe koje je dobio u incestu sa ćerkom kaže da je on čudovište.

Кasija Gjerašik, koja ima Daunov sindrom, pobegla je iz kuće u selu Černiki u Poljskoj pre dve i po godine nakon što je trpela višegodišnje zlostavljanje.

Prošle nedelje njen otac Pjotr Gjerašik (54) i sestra Paulina (20) optuženi su za incest i ubistvo nakon što je policija pronašla mrtve bebe u podrumu. Tužioci kažu da su dve iz incestuozne veze sa Paulinom, a da je treća od starije sestre koju je silovao.

Sada, govoreći iz skloništa koje vodi lokalni sveštenik, Кasija je poljskom TVN Uvaga rekla da je zabrinuta za svoje sestre.

- Nekada me je tukao. Drago mi je da je gotovo. Nikada više ne želim da ga vidim. Da ga vidim samo bih ga pitala "šta si to radio" i ništa drugo. On je čudovište, a ne čovek - navodi žena.

Pjotr je došao u selo, koja ima manje od 200 meštana, otprilike pre 25 godina, a pošto je bio bez posla dobio je beneficije za dvoje svoje dece sa invaliditetom.

Istovremeno se navodi da je silovao najstariju ćerku pre nego što je počeo da spava sa svojom najmlađom ćerkom Paulinom. Navodi se i da je fizički zlostavljao Кasiju i njenog mentalno nesposobnog brata Damijana. U trenutku hapšenja samo su Paulina i Damijan živeli u kući od osmoro sinova i četiri ćerke.

Sveštenik Česlav Marcevič, koji vodi sklonište, otkrio je detalje užasa.

- Kasija je došla potpuno zapuštena, kosa joj je bila nesređena, a njene polomljene naočare zalepljene gipsom. Ispostavilo se da su polomljene nakon što ju je otac pretukao. Bio je to koncentracioni logor. Živeo je od novca koje je dobijao za decu sa smetnjama u razvoju i zato nikada nije hteo da pusti Кasiju i Damijana da odu. Nikada nije radio. Ali zato je Polini kupovao kozmetiku, odeću, dobru hranu... Imali su sobu sa televizorom, bila je to najbolje uređena soba, ali druga deca nisu mogla da gledaju. Кad je izlazio iz kuće, zaključavao je sobu, kako niko ne bi mogao da je koristi. Bio je kauč na razvlačenje i na njemu su Paulina i on spavali zajedno - navodi sveštenik.

Navodno je frižider takođe bio zaključan i samo su Pjotr i Paulina mogli da ga koriste.

Marcevič je dodao da su Кasija i njen brat Damijan hranjeni samo hladnim pirinčem i grizom. Damijan je još živeo u kući u vreme hapšenja.

Jedan od zaposlenih u lokalnoj socijalnoj službi rekao je da je mladić bio neuhranjen:

- Pjotr je nosio dizajnersku odeću, kupovao je parfeme za Paulinu, ali Damjan je nosio pohabane stare pantalone. Bio je toliko neuhranjen da je mogao da jede četiri obroka kad je došao u naš centar. Bilo je trenutaka kad je spavao na klupama iza seoskog doma. Nije zaslužio takav tretman. Ima veoma dobro srce. Nakon povratka iz centra, pre nego što bi ušao u kuću, uvek je išao da uzme hranu i nahrani pse. Nije počeo da govori do svoje sedme godina. Na dan kad su pronađena tela beba sedeo je na klupi pored mene. Rekao je da su ga loše tretirali i vređali i da će morati da se iseli. Takođe mi je rekao da njegova sestra i otac rade "to".

Komšije sada kažu da je smrt Pjotrove bivše supruge Hane bila sumnjiva.

- Hana se veoma brinula o deci. Jednom mi se poverila da se Pjotr noću penje u krevet njihovih ćerki. Rekla sam joj da to prijavi, ali se plašila. Čak je rekla da bi mogao da je ubije ako to uradi. Hana je bila njegova žrtva. Često je bila pretučena. Imala je modrice na rukama i nogama i crne oči. Bila je prilično punačka, ali je onda postajala sve tanja. Verovatno ju je napunio nekim tabletama. Takođe joj je kupovao jeftino piće u plastičnim flašama da bi je se otarasio. Pjotr ju je dokrajčio. Odveli su je na kraju u bolnicu. Saznali smo samo da je požutela i da je umrla - rekla je jedna komšinica.

Jedan komšija navodi da Hana nikada nije bila bolesna, ali je iznenada smršala, kosa joj je opala, nakon čega je hospitalizovana i nikada nije izašla živa.

- Njena smrt nikada nije objašnjena, ne verujem da je umrla tek tako, imala je samo 38 godina - navodi komšija.

Seljani tvrde da je Pjotr i otac blizanaca koje je rodila njegova treća ćerka. Sada spekulišu o tome da li bi oblast močvarnog zemljišta u blizini kuće užasa mogla da krije još tela.

Takođe se ispostavilo da je Paulina u pritvoru branila svoju vezu sa ocem.

- Devojka po svaku cenu brani oca. Tvrdi da je sve u redu i da nema ništa loše u vezi sa ocem. Potpuno je nepristojna i arogantna. Radi se o smrti dece, međutim, ne pokazuje kajanje. Ponaša se kao da je to normalno - rekao je izvor iz istrage.

Paulinu su često viđali kako šeta selom ruku pod ruku sa ocem kao da su par. Neobičan odnos između njih dvoje prijavljen je tužiocima još pre 12 godina. Mediji prenose i da su otac i ćerka viđeni kako zajedno biraju parfeme u lokalnoj prodavnici i jedno drugo nazivaju nepriličnim nadimcima. Drugi su opisali da su čuli zvuk "stenjanja i vriska" koji dolazi iz njihove oronule kuće od cigle i kamena pored močvarnog polja na periferiji Černikija.

Tužioci, međutim, nisu uspeli da ukažu na znakove opasnosti.

- Кad je dolazio tužilac, morali smo da sedimo tiho i da ništa ne govorimo, moj otac je samo pričao svoje priče - rekla je Kasija.

Gradonačelnik malog mesta na severu Poljske Marijan Pik je i dalje u šoku.

- Ne znam kako je ovaj čovek uspeo da sve ovo iscenira. Pjotr je čudovište, a ne otac - rekao je Pik.

(Kurir.rs/Dejli mejl)