MLADA NAUČNICA PREMINULA NAKON ŠTO JE RAZVILA LEK KOJI MOŽE DA SPASI MILIONE: Htela da stvori bolji svet, a doživela užasan kraj

Vrhunski mlada naučnica Кirsti Smiten koja je razvila novi antibiotik koji bi mogao da spasi milione života preminula je u 29. godini.

Naučnici je dijagnostikovan angiosarkom, izuzetno redak karcinom srca, a lekari su joj u novembru prošle godine dali još samo nekoliko meseci života. Smiten je preminula u bolnici prošle srede.

- Svi smo slomljenog srca - saopštila je porodica.

Smiten je tokom doktorskih studija mikrobiologije na Univerzitetu u Šefildu razvila novu klasu antibiotika za lečenje bakterija koje su otporne na više lekova. Izazvala je veliko interesovanje farmacije i osnovala svoju kompaniju u martu 2021. godine. Mesecima kasnije našla se i čuvenoj Forbsovoj listi 30 mladih svetskih lidera, a kompanija je dobila nagradu za nove tehnologije od Кraljevskog hemijskog društva.

Кirsti je ranije ispričala kako je prošle godine stigla u hitnu pomoć sa jakim bolom u srcu, ali s obzirom na godine i zdravlje lekar opšte prakse ju je poslao i rekao da uzme kodein zbog istegnutog mišića. Insistirala je da nešto nije u redu pa je čekala 11 sati pre nego što je snimak otkrio kancerogeni tumor u njenoj desnoj pretkomori.

Data joj je šansa od 32 odsto da će živeti narednih 12 meseci.

- Srce se retko oporavlja s obzirom na to da se srčane ćelije ne obnavljaju nakon određenog uzrasta. Radim u medicinskoj tehnici i niko ne želi da finansira nešto što će koristiti samo jedna osoba od 36 miliona tako da nema novih pomaka - rekla je Smiten.

Uprkos nedeljnoj hemoterapiji nastavila je sa istraživanjem koje može da spasi milione života.

- Nova klasa antibiotika nije stigla u klinike više od 30 godina, a očekuje se da će do 2050. godine otpornost mikroba na antibiotike ubiti 10 miliona ljudi. To je smrt svake tri sekunde godišnje. Mogli bismo da sprečimo to. Sada vidim koliko je moj posao važan. Ako dobijem infekciju imam samo oko sat vremena da dobijem IV antibiotike pre nego što postane fatalno jer sa hemoterapijom trenutno nemam imuni sistem - rekla je Smiten.

Otkrila je i da je njena bolest uticala na investicije u kompaniju.

- Nema reči kojima bih izrazila koliko se osećam tužno što možda neću biti tu da vidim kako bi za naš rad potencijalno mogli da dobijemo Nobelovu nagradu. Moja jedina nada je da će se posao nastaviti bez mene. Sigurna sam da hoće - rekla je Smiten.

