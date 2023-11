Nenad Stanković, novinar koji se javio uživo iz Toronta, objasnivši gledaocima Kurir televizije šta se zapravo dešavalo tokom suočavanja Palestinskih demonstranata sa Kanadskim premijerom Džastinom Trudoom koji je kako se videlo na jednom snimku, bežao od njih dok su uzvikivali "Sram vas bilo".

foto: Kurir tv

Stanković je podsetio da je Trudo izjavio da treba da prestanu sa ubijanjem žena i deca u pojasu Gaze, rekavši da je to bio diplomatski šamar Hetanjahuu.

- Šizofreno sedenje na dve stolice izazazvano je unutrašnjim prilikama u Kanadi. Svi su u panici šta će se desiti sa njima zbog unutrašnjih previranja u kanadskom društvu. Treba znati da je potez Trudoa bila uslovljena dešavanjima u Kanadi. Svakog dana su propalestinski protesti, koje mediji ne prate dovoljno, ali se vide na društvenim mrežama. I to je najviše zbog cene hrane koja je 30 odsto viša nego pre leta. Jednosoban stan u Torontu morate da platite 2.600 dolara mesečno i veliki je broj kanadskih imigranata koji se vraćaju u svoje zemlje! Imigracija je jedna od najvećih privrednih grana u Kanadi - podsetio je Stanković.

02:38 TO JE BIO NEVIĐENI SKANDAL! ZATO SU SVUDA PROTESTI Novinar iz Toronta za Kurir: Sve je rezultat ŠIZOFRENOG STAVA KANADE

Na pitanje voditeljke Snežane Petrović da li je porast antisemitizma sada izraženiji nakon sukoba u Izraelu, Stanković kaže:

- Kanada je imala onaj ekces u parlamentu kada je Zelenski posetio Kanadu i kada je devedesetosmogodišnji nacista dobio aplauz! To je bio neviđeni skandal, ali se na ulicama vidi taj antiizraelski stav. I to nisu samo Arapi i Palestinci koji demonstriraju na ulicama, reč je i o Kanađanima. Možete i na tom snimku videti, da žene uzvikuju "zaustavite vatru sad", da to nisu Palestinski državljani. Na političkoj sceni takva je situacija. Sada oni gaze neku vrstu požara koju su izazvali tim šizofrenim sedenjem na dve stolice, da se opredeljuje i za jednu i za drugu stranu i za Palestince i za Izrael - objasnio je Stanković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

05:07 NAŠU TRUDNU PEVAČICU GAĐALI KAMENJEM NA HODOČAŠĆU U IZRAELU! Simenunović otkrila: Napali nas zbog KRSTA, mislim da su bili Jevreji