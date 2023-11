JEZIVA ISPOVEST ČOVEKA KOJI JE PREŽIVEO IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE: "Bol je bio neopisiv, kao da su mi ZARILI NOŽ!" VIDEO

Nešto pre 20 sati, zatvorski čuvari su ušli u ćeliju u kojoj je bio zatvorenik Kenet Smit, i za vrlo kratko vreme počeli su sa pripremama za izvršenje smrtne kazne.

Smit je, najpre, razgovarao telefonom sa svojom suprugom Di, i oboje su se nadali da njegova smrtna kazna može biti odložena na još neko vreme. Desetine čuvara mu je stavilo lisice dok su ga vodili do obližnje komore za pogubljenje popravne ustanove "Villiam C. Holman" u Atmoru u Alabami, gde je trebalo da primi smrtonosnu injekciju. Sve se dogodilo 17. novembra prošle godine. Muškarac koji je tokom celog života pravio prekršaje i ubijao ljude, jedini spas tokom izdržavanje kazne u zatvoru pronašao je u molitvi i Bogu. U tim trenucima bila mu je potrebna vera kao nikada ranije, trebalo je da izdrži žestoki fizički bol i nepodnošljivu psihičku torturu.

foto: Printscreen YT

Izvršitelji su pokušali da ga prikače na intravenozni sistem, ali bezuspešno, pa je tako vreme za izvršenje smrtne presude isteklo. Smit (58) zbog toga se sada nalazi u poziciji da može da opiše kako je biti pogubljen u SAD, jer je preživeo. Američko pravilo o "dvostrukoj opasnosti" zabranjuje pravosudnom sistemu da se optuženom sudi dva puta za isti zločin, ali u američkom ustavu o tome ništa ne piše.

Zato se sada Smit bori protiv planova države da u januaru postane prva osoba u Americi koja je pogubljena novom, neproverenom metodom, koja predviđa udisanje čistog azota dok se osoba ne uguši. Zagovornici i kritičari se spore oko toga da li je proces, poznat kao "hipoksija azotom, koji se ponekad koristi za ubijanje svinja, bezbolan. Protivnici kažu da je ubistvo Smita na ovaj način "nepromišljeno" i ekvivalentno "eksperimentisanju na ljudima". Njegovi advokati tvrde da bi ovaj metod prekršio zabranu "okrutnog kažnjavanja" ustavom SAD.

foto: Printscreen YT

Smit je rekao da mu sećanja na tu noć naviru. "Pokušavao sam da to izbacim iz glave prošle godine. Ali sada mi sve vratilo. Muka mi je i nisam jeo. Borio sam se sa depresijom i noćnim morama, u prilično sam lošem stanju", rekao je on za Daily Mail.

S obzirom na sve što se dogodilo pre godinu dana i strahove od upotrebe azota, on ne vidi nimalo nade da će se njegov drugi pokušaj pogubljenja "dobro završiti". Smit je veći deo dana proveo sa svojom porodicom i prijateljima dok su njegovi advokati prolazili kroz proces pravnih žalbi u poslednjem trenutku. Pojeo je poslednji obrok, po svom izboru, a zatim ga posetio lokalni sveštenik koji je bio njegov duhovni savetnik.

Smit je bio "čvrsto privezan" za kolica za ruke, noge i stopala. U sobi za pogubljenje ostao je dva sata, nesvestan pravnih prepirki iza zavese. Sve to vreme, dva muškarca i žena, zvaničnici, nemo su ga posmatrali, jedan je držao fasciklu, a drugi naoružani notesima i olovkama. Osećajući da mu pojasevi prekidaju cirkulaciju posle sat vremena upitao je trojicu čuvara u prostoriji šta se dešava. Rekli su da ni oni ne znaju. Bio je ubeđen da će umreti bez svojih najmilijih da ga vide kako odlazi. U stvari, čini se da je do kašnjenja došlo zato što su visoki državni zvaničnici čekali da vide da li će Vrhovni sud SAD poništiti presudu žalbenog suda, čak i ako je to značilo držanje Smita u mučnoj neizvesnosti.

Prošlo je više od 20 minuta pre nego što je Vrhovni sud zaista odobrio njegovo pogubljenje, trojica neidentifikovanih muškaraca koji su nosili plave, crvene i zelene komplete hirurških rukavica, ušla su u komoru gurajući medicinska kolica. Oni su bili tim koji bi mu ubrizgao koktel lekova - midazolam hidrohlorid, rokuronijum bromid i kalijum hlorid, koji bi ga prvo smirio, a zatim zaustavio rad srca.

Jedan od njih zavezao je podvez oko Smitove nadlaktice i počeo da mu zabija iglu. Kada je Smit protestovao da mu bolno zabija iglu, on mu je rekao: "Ne, nije bolno." Nakon što je taj pokušaj propao, došao je red na onaj koji je nosio zelene rukavice. Smit tvrdi da je jedan od trojice zvaničnika snimao fotografije na njegov telefon, dok ga je ovaj udarao po ruci kako bi pronašao venu. Pri svakom ubodu, rekao je Smit kasnije svojim advokatima, "mogao je da oseti kako mu igla ulazi i izlazi i pomera se pod kožom, nanoseći mu veliku bol". Na kraju je zamolio Smita da stisne ruku kako bi vena bolje istakla.

Onda je vođa lekarskog tima, koji je nosio masku i plastični štitnik za lice, zabio ogromnu novu iglu, veću od bilo koje druge koju je Smit ikada video, pod ključnu kost zatvorenika. Bol je postala neopisiva, kako navodi, imao je osećaj da su mu zarili nož. Vikao je da stanu, ali zatvorski službenik je odgovorio tako što je zavrnuo Smitovu glavu na jednu stranu kako bi obezbedio bolju ulaznu tačku za ogromnu iglu. Telo mu se nekontrolisano grčilo i treslo. "Na kraju, nisam razmišljao o molitvi. Nisam razmišljao o Bogu ili raju ni o čemu", kazao je Smit. "Samo sam mislio o tome kako mi moraju izvaditi tu iglu iz tela", dodao je. Na kraju su stali i opet su svi otišli ​​osim čuvara, ostavljajući Smita i dalje vezanog za kolica. Nije znao da im je ponestalo vremena da izvrše smrtnu presudu pre isteka roka u ponoć.

Kurir.rs/Mondo