PAPU NAZIVA IMBECILOM I ŽIVI SA ČETIRI KLONIRANA KONANA: Novi predsednik Argentine kopira Trampa i voli da maše MOTORNOM TESTEROM

Brojne pristalice i obožavaoci zovu ga "ludak" i "perika" zbog njegove žestine i neposlušne kose, dok on sebe naziva "lavom".

Smatra da je se*sualno obrazovanje marksistička zavera da se uništi porodica, svoje klonirane mastife smatra vlastitom „decom sa četiri šape“ i veruje u mogućnost da ljudima treba dozvoliti da prodaju sopstvene vitalne organe.

On je Havijer Milej, novi predsednik Argentine.

Pre nekoliko godina, Milej je bio čest televizijski gost koga su voditelji voleli jer su njegove kritike protiv državne potrošnje i vladajuće političke klase podizale rejting. U to vreme, a i sve do pre samo nekoliko meseci, retko koji politički stručnjak je verovao da ima pravu šansu da postane predsednik druge po veličini privrede Južne Amerike.

Havijer Milej foto: AP Natacha Pisarenko

Ali Milej, 53-godišnji ekonomista, uzdrmao je politički establišment Argentine i ušao u ono što je dugo, u suštini, bio dvopartijski sistem tako što je prikupio veliku podršku predlozima drastičnih mera za obuzdavanje rastuće inflacije i obećanjem krstaškog rata protiv „puzajućeg socijalizma“ u društvu.

'Anarho-kapitalistički' libertarijanac

U središtu njegovog ekonomskog plana za Argentinu je predlog da se lokalna valuta, pezos, zameni američkim dolarom. On je više puta rekao da je jedini način da se okonča pošast inflacije, koja je premašila 140 odsto, jeste da spreči političare da nastave da štampaju novac. Kao takav, planira da ugasi Centralnu banku.

Kao „anarhokapitalista“, Milejev libertarijanizam bio je novina za Argentinu. On je govorio u korist popuštanja zakona o radu u zemlji i promovisao viziju znatno manje vlade koja bi podstakla ekonomski rast. To podrazumeva eliminisanje polovine ministarstava, među kojima su zdravstvo i obrazovanje. Kao simbol dubokih rezova koje zagovara, on je ponekad vodio kampanju sa motornom testerom u ruci.

foto: AP Javier Corbalan

Smanjenje veličine državne uprave je u skladu sa njegovim pozivima da se „politička kasta“ izbaci iz argentinske vlade, baš kao što je bivši predsednik SAD Donald Tramp govorio o „isušivanju močvare“ u odnosu na ukorenjeni establišment. Milej je često pravio poređenja sa Trampom, liderom kome se otvoreno divi.

Pre nego što je dospeo u žižu javnosti, Milej je bio glavni ekonomista u "Korporasijon Amerika", jednom od najvećih argentinskih poslovnih konglomerata koji, između ostalog, upravlja većinom aerodroma u zemlji. Tamo je radio do 2021, kada je osvojio mesto poslanika.

„Kulturni ratnik“

Milej sebe ne vidi samo kao političara desne orijentacije, već i kao kulturnog ratnika sa misijom da uzdrma argentinsko društvo. Čini se da su neki od Milejevih stavova veoma bliski konzervativnijim republikancima u SAD, dok ga je njegova vatrena retorika prepuna vulgarnosti već podigla na istaknuto mesto u globalnom kulturnom ratu koji ponekad preplavljuje politički diskurs u SAD, susednom Brazilu i drugde.

Milej se protivi feminističkoj politici i abortusu, koje je Argentina legalizovala poslednjih godina, a on je predložio referendum za ukidanje zakona. On takođe odbacuje ideju da ljudi imaju ulogu u izazivanju klimatskih promena. Milej je u televizijskom nastupu papu Franju, koji je Argentinac, nazvao „imbecilom“ jer se zalaže za socijalnu pravdu i kazao da je poglavar Rimokatoličke crkve „predstavnik zlobe na Zemlji“.

foto: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

U istom duhu kao i Trampov slogan „Učinite ponovo Ameriku velikom“, Milei je rekao da će vratiti zemlju u neodređeni period veličine.

foto: Youtube/60 Minutes/SlowTV Relax&Background

„Argentina će vratiti mesto u svetu koje nikada nije trebalo da izgubi“, rekao je Milei na pobedničkom mitingu u nedelju. Njegovi sledbenici su prihvatili poređenje i često nose šešire na kojima piše „Učinimo ponovo Argentinu velikom“.

Privatni život

Sin biznismena koji se bavio putničkim saobraćajem i domaćice, ekonomista ne voli mnogo da priča o detinjstvu i kaže da mu je mladost obeležio napet odnos sa ocem.

Milej je kao mladić svirao u bendu posvećenom Rolingstonsima i bio je golman u mlađim kategorimama fudbalskog kluba Čakarita. Ali odlučio je da ostavi fudbal tokom perioda hiperinflacije kasnih 1980-ih da bi studirao ekonomiju.

Ovih dana jedini član porodice sa kojim ima blizak odnos je njegova sestra Karina Milej, koja je vodila njegovu kampanju. On je naziva "šeficom" i više puta je karakteriše kao arhitektu njegovog uspona na vlast.

Tokom televizijskih nastupa, Milej nije pričao samo o ekonomiji i politici. Takođe je govorio o ličnom životu i jednom se predstavio i kao stručnjak za tantrički se*s, otvoreno razgovarajući o tome kako je više puta učestvovao u grupnom se*su i delio je savete.

Veći deo odraslog života, Milej nije imao ozbiljnu emotivnu parnerku i nije poznato da ima prijatelje. Nakon što je mesecima govorio da nema vremena za ljubavne sastanke, u julu je započeo vezu sa glumicom i umetnicom Fatimom Flores. Poznata je po svojim imitacijama dosadašnje potpredsednice Kristine Fernandez de Kiršner, koja je bila predsednica države u periodu od 2007. do 2015.

Milej je bio posebno vezan za svog engleskog mastifa, Konana, koji je uginuo. Sada ima najmanje četiri druga navodno klonirana koristeći Konanov DNK, a svi su nazvani po ekonomistima.

Uprkos nadimku "perika", kosa mu je prava.

(Kurir.rs/AP/Glas Amerike)