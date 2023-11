ZALAŽE SE ZA LEGELIZACIJU PROSTITUCIJE I DROGE, HOĆE TESTEROM DA SEČE BIROKRATIJU! Na vlast došao uz veliku podršku mladih

Argentina je dobila novog predsednika Havijera Mileia. U kom pravcu bi Argentina mogla da krene pod vlašću desno orjentisanog lidera govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Aleksandar Mitić, Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost.

Mitić smatra da je upitno da li se radi o ekstremnom desničaru:

- Je bih bio obazriv oko definicije ekstremni desničar. On je više libertarijanac desnog tipa. Zalaže se za legalizaciju prostitucije i droge. Kada hoćete nekog da eliminišete sa medijske scene stavite mu tu etiketu. On je neko ko je očigledno došao na vlast talasu polulizma. To je specifična država gde populisti vladaju već decenijama, bilo leve ili desne orjentacije - rekao je Mitić i dodao:

- On predlaže neke radikalne mere, poput sečenja birokratije testerom. Ipak, zalaže se za dolarazaciju. On jeste ekonmomista sa nesvakidašnjim pristupom. Mnogi su se brinuli šta će biti ako on dođe na vlast. Ugledao sa na Trampa, a vidim da Bajden nije suviše srećno dočekao ovu promenu vlasti u Argentine iako je rekao da se ograđuje od Rusije i Kine.

Miletić je konstatovao da je veliku ulogu u smeni vlasti u Argintini odigrala mlađa populacija :

- To su čvrste promene. Gde učestvuju mladi ljudi to dovodi do revolucionarnih promenama. Argentina kao zemlja srebra nikako da to sebro realizuje na ekonomskom planu. Potrebno je napraviti te rezove i to mladi vole. Kada postoji radikalan rez sa starim sistemom oni to podržavaju. Kod nas je recimo dosta konzervativna politička scena pa je učešće mladih nisko.

