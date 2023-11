TINEJDŽER UBIO MAJKU PA TELO ZAKOPAO: Zadavio sam je, hteo sam da joj odsečem prst! Ovako je probao da PRIKRIJE TRAGOVE

Tinejdžer sa Floride smireno je policiji ispričao kako je zadavio svoju majku i njeno telo zakopao ispod crkvenog roštilja, a sve zbog - ocena.

Gregori Ramos imao je samo 15 godina kada je ubio svoju majku Gejl Klivendžer (46) u njihovoj kući u DeBariju u novembru 2018, a potom inscenirao da izgleda kao da se radilo o provali.

Osuđen je na 45 godina zatvora u januaru 2021. zbog stravičnog ubistva, nakon što se izjasnio krivim za ubistvo prvog stepena, zlostavljanje tela i neovlašćeno korišćenje dokaza.

Dejli Mejl je objavio uznemirujuće snimke na kojima Gregori u policiji priznaje zločin i hladnokrvno priča o njemu.

Snimci otkrivaju uznemirujuće nove detalje tog slučaja, uključujući kako je pokušao da odseče mamin prst da bi založio njenu burmu, ali nije uspeo jer "nije imao dovoljno jak nož da preseče kosti".

Na snimku se vidi kako Ramos nonšalantno opisuje ubistvo detektivima koji su ga pokupili skoro odmah nakon što je pozvao policiju tvrdeći da mu je majka nestala, nakon što je lagao policajcima o svojoj umešanosti, Ramos na kraju puca, govoreći im da nije osećao "ništa" nakon što je ubio svoju mamu.

foto: Društvene Mreže

- Došao sam kući i posvađao se sa mamom, ona me je ošamarila po licu, počela da me udara, počela je da me tuče, nije mi se svidelo, pa sam je zadavio do smrti - kaže on.

Gregori je iznosio uznemirujuće i jezive detalje zločina.

- Vozio sam se oko Dejtone, ispustio sam kolica, a onda sam se vratio do crkve i počeo da kopam rupu. Iskopao sam rupu tačno ispod ognjišta, iskopao sam prilično duboku rupu, prilično duboku - dovoljno duboku da u nju stavim telo. Sve ovo vreme mamino telo koje se raspada, vukao sam ga iz auta do ložišta. U tom slučaju sam pokušao da joj odsečem burmu s prsta jer sam hteo da je založim, ali nisam imao dovoljno jak nož da presečem kosti , pa, kako god - pričao je on

Tinejdžer je pokušao da odbrani svoje postupke, navodeći da je to bilo "potpuno impulsivno" i rezultat ponovljenih premlaćivanja.

Međutim, takođe je priznao da se napad dogodio nekoliko sati nakon što su se posvađali oko njegove ocene iz biologije, kao i da je ušao u sobu svoje mame dok je spavala da bi je ubio.

Kasnije je otkrio da su njegovi početni pokušaji da uguši mamu propali i da je morao da se vrati da je "dokrajči". Sumnje su se probudile nakon što su iz arhitektonske firme u kojoj je njegova majka radila rekli da se tog jutra nije pojavila na poslu.

Policija je bila sumnjičava prema dečaku – koji se vratio kući iz škole rano na dan zločina i uputio poziv u 15.52 – gotovo odmah. Prijavio je nestanak svoje majke i primetio da je kombi ostao na prilazu. Uprkos njihovim sumnjama, organi za sprovođenje zakona su objavili obaveštenje svima koji bi mogli znati gde se ona nalazi.

Kasnije su pronašli predmete uključujući "PlayStation 4", kompjuter, lopatu, pušku i metlu korišćenu za sređivanje područja gde je majka bila sahranjena, kako bi potvrdili priču.

U video snimku Ramos priznaje da je "pogrešio" sa neuspešnom scenom pljačke i hvalio se da bi se verovatno izvukao sa svojim užasnim zločinom da nije pokušao da prikrije tragove na takav način.

Pošto je u vreme ubistva bio maloletan, Ramos nije mogao da bude osuđen na doživotnu kaznu bez uslovne slobode i imaće pravo na reviziju nakon 25 godina.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

00:26 Hapšenje osumnjičenog za teško ubistvo na Voždovcu