GRADONAČELNIK PUCAO NA SUPRUGU I NJENOG LJUBAVNIKA: Cela država u šoku, džipom uleteo u kuću usred noći, ispalio 15 hitaca (VIDEO)

Gradonačelnik malog grada u Brazilu koji je osumnjičen da je pucao na svoju otuđenu ženu i njenog dečka predao se vlastima.

Nakoitan Leite, gradonačelnik centralnog grada Ipora, pojavio se pred policijskom upravom u četvrtak ujutro.

- Navodno se ne seća incidenta. Izjavio je da ima gubitak pamćenja zbog nekoliko faktora i da ne zna šta se tačno dogodilo - rekao je šef civilne policije Ramon Кeiroz.

Leite je u bekstvu od subote rano ujutru nakon što je kamera za nadzor snimila trenutak kada se pojavio u kući svoje supruge. Svojim kamionetom je upao u rezidenciju nakon čega je ispalio 15 hitaca na svoju ženu i njenog ljubavnika koji su se skrivali u spavaćoj sobi.

Nijedno od njih nije povređen.

- Tvrdi da se probudio na sporednom putu i da se ničega nije setio - dodao je Keiroz.

Gradonačelnik se suočava sa dve optužbe za pokušaj ubistva. Saslušan je u policijskoj stanici i predao oružje koje je navodno koristio u pucnjavi. Zatim je prebačen u zatvor u Ipori.

Par se rastao posle 15 godina foto: Printscreen/Facebook

Gradonačelnikov advokat Tales Džejme rekao je za G1 da se nada da će sudija koji vodi slučaj razmotriti njegovo puštanje iz zatvora jer se dobrovoljno prijavio.

Leiteova supruga je rekla za TV Anhangera da je stigao u kuću uzvikujući njeno ime nekoliko trenutaka pre nego što je uleteo kamionetom u rezidenciju razbivši staklo u kuhinji.

- Sigurna sam da je došao da me ubije - rekla je žena.

Par je bio u braku 15 godina pre nego što su pre dva meseca odlučili da se raziđu.

Brazilska onlajn novinska agencija Metropoles dobila je snimak razgovora u kome se Leite čuje kako jednoj osobi govori da je "sišao s uma" izvodeći zločin i da mu je ljubavnik njegove supruge prethodno pretio.

- Stvar je u tome što je momak već bio u vezi sa mojom bivšom ženom, to je bio razlog rastave, ja to nikome nisam rekao, ali to je bio razlog, razumeš? Onda je tip počeo da mi preti. Znaš da ne volim pretnje, izgubio sam razum, razumeš. Nije trebalo to da uradim. Sada je gotovo, nema načina da to vratim, ali hvala vam mnogo na podršci - rekao je Leite.

(Kurir.rs/Dejli mejl)

