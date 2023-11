UČENICA IZBOLA NASTAVNIKA! Bila je odličan đak, a njen dečko izneo JEZIVE ČINJENICE!

Devojčica (16) iz Rumunije tereti se za pokušaj ubistva nakon što zarila nož u leđa svom nastavniku.

Stravičan incident dogodio se prošle nedelje u kabinetu direktora jedne škole u Oradei, u trenutku dok su u kabinetu bili direktor i majka devojčice.

Učenica, koja je odličan đak, pozvana je sa majkom na razgovor kod direktora nakon što je dežurni u njenoj spavaoni zatekao njenog dečka (15).

Devojčica je došla na razgovor, a u džepu od jakne krila nož. Usledila je rasprava sa nastavnikom i pedagogom oko toga zašto je njen dečko dolazio u večernjim satima u spavaonu nakon čega je devojčica, kada se nastavnik okrenuo, izvukla nož i zarila mu oštricu u leđa.

"Raspravljali su se oči u oči i u jednom trenutku se nastavnik okrenuo i ona je izvukla nož. Nakon što ga je ubola, pobegla je iz kancelarije, a mi smo pozvali hitnu pomoć", rekla je direktorka škole Alina Kotka.

Devojčicu su uhvatili u školskom dvorištu, a nastavnik je hitno prebačen u bolnicu gde je i operisan. Lekari kažu da je u teškom, ali stabilnom stanju.

Iako motiv napada nije poznat, dečko maloletnice tvrdi da je "nastavnik nju muvao" i da mu se ona žalila na to.

Svi profesori u školi su šokirani zbog incidenta. Kažu da je devojčica odličan đak, da je dobila školarinu i da nikad sa njom nisu imali problem.

S druge strane, dečko tvrdi da je nastavnik taj koji je doveo do eskalacije.

"On je nju muvao, a ona ga je odbijala... On je meni dao novac da te večeri odem do njene spavaone, kako bi ispao skandal i kako bi je izbacili iz škole", tvrdi 15-godišnjak.

Direktorka škole kaže da je upoznata sa izjavom dečaka i da ga je pitala zašto joj taj slučaj nije prijavio.

Pedagog škole kaže da nije bio upoznat sa problemom, te da se učenicom koja je izbola profesora nikad nije imao neprilika.

"To je tiha devojčica, nikad sa njom nisam imao problema, ni u školi ni u internatu", rekao je pedagog.

