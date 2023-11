"EKSPLOZIJE PRSKAJU LAVU DO 100 METARA VISINE" Glavni vulkanolog Etne zabrinut: Ovo je drugačije od svega što smo videli dosad!

Nedavne aktivnosti vulkana Etna su pokrenule lavine komentara na društvenim mrežama, pa kao što to obično biva sa neproverenim informacijama, pisalo se i da je obustavljen aviosaobraćaj.

Novinar Kurira Saša Dobrijević je za našu publiku proverio informacije i to od glavnog vulkanologa Etne.

U nastavku saznajte šta je Boris Benke ekskluzivno rekao za naš jutarnji program.

foto: Youtube/etna walk

Trenutno nije velika aktivnost vulkana Etna i bilo je rečeno da avioni ne saobraćaju u toj regiji:

- Ali oni saobraćaju. Nema restrikcija aviosaobraćaja, jer je jako malo emitovanja gasova iz vulkana - kratko je odgovorio Benke.

Da li vulkan Etna želi nešto da kaže naučnicima?

- Želi da kaže: „Nasamarila sam vas ponovo“. Zapravo način na koji se ovo dešava je drugačiji od svega što smo videli do sada. Sama aktivnost je veoma klasična, jer male eksplozije koje prskaju lavu do 100 metara visine jeste aktivnost koju viđamo kod vulkana Stromboli, ali takođe često ovo viđamo kod vulkana Etna. Čudan detalj je što ova aktivnost nije u kontinuitetu već dolazi u malim epizodama. Nakon perioda kada je vulkan potpuno miran, mogu se videti desetominutne male eksplozije, nekada i petaest minuta, nekada i velikih mehura koji prave veliku buku. Onda odjednom prestane i sve bude mirno čitavih sat vremena. Ovo se dešava već deset dana. Vulkan održava zapanjujuće pravilne intervale - objasnio je vulkanolog, pa potvrdio da naučnici sada zapravo uče:

- Da, Etna nas uči mnogim stvarima. Veoma često mnogo toga ne razumemo još uvek. Zasigurno smo dobri u tome da možemo da prepoznamo kada se Etna priprema za veće erupcije. Za sada nismo imali signale o većim erupcijama.

Benke je rekao da će se sastati sa kolegama kako bi razmotrili parametre geofizike:

- Do sada nismo imali određene zahteve za našim podacima, ali nas sigurno prate vulkanolozi sveta, jer svaki put sve to izgleda prelepo i spektakularno. Svakako ćemo morati da se sastanemo sa kolegama kako bismo razmotrili mišljenja pogotovo parametre geofizike. Recimo da to može biti korisno. Obično imamo jednom mesečno takve diskusije i sledeća će biti početkom sledeće nedelje. Tada ćemo razgovarati o svim detaljima, jer će kolege imati sve podatke koje će pre toga analizirati. Tako ćemo utvrditi u kakvom je stanju vulkan.