SERIJSKI UBICA JU JE KIDNAPOVAO, PA MUČIO 26 SATI Rekla mu je jednu rečenicu, to joj je SPASILO ŽIVOT - A njemu ZAPEČATILO SUDBINU

Godine 1984. Liza Mekvej je odlučila da se ubije. Nakon mnogo godina seksualnog zlostavljanja od strane bakinog dečka, tinejdžerka sa Floride planirala je da izvrši samoubistvo i čak je napisala oproštajnu poruku. Ali onda ju je serijski ubica kidnapovao.

Ovaj zastrašujući obrt u priči Lize Mekvej naterao ju je da poželi da živi. Sa pištoljem pritisnutim na slepoočnicu, Mekvejova je odlučila da uradi sve što je potrebno da iz strašne situacije koja ju je zadesila izađe živa.

Ono što se dogodilo u narednih 26 sati ne samo da je spasilo život Lize Mekvej, već je dovelo i do pogubljenja njenog otmičara.

Kidnapovana u povratku sa posla

Liza Mekvej se vozila biciklom kući nakon duple smene u lokalu u kom je radila 3. novembra 1984. Iscrpljena 17-godišnjakinja je prošla pored crkve oko dva sata posle ponoći, a onda ju je neko s leđa zgrabio i srušio sa bicikla. Ona je počela da vrišti što je glasnije mogla - sve dok njen napadač nije pritisnuo pištolj na njenu glavu i rekao: "Umukni ili ću ti razneti mozak".

foto: Robin Donina / Zuma Press / Profimedia

To nije bio prvi put da je neko tinejdžerki pretio smrću. Mekvej, koja je živela sa svojom bakom, jer njena majka, zavisna od droge, nije mogla da brine o njoj, imala je tri godine kada ju je bakin dečko maltretirao i pretio joj pištoljem.

Liza, koja je shvatila da više ne želi da umre, uplašena je rekla svom napadaču: "Uradiću šta god želiš. Samo me nemoj ubiti."

Kidnaper ju je vezao, stavio povez preko očiju i ubacio je u svoj auto. Tada je shvatila da mora da učini sve i obrati pažnju na svaki detalj oko sebe kako bi sačuvala svoj život.

"Kriminalističke emisije su mi spasile život"

"Gledala sam mnogo kriminalističkih emisija. Bili biste iznenađeni veštinama preživljavanja koje posedujete kada ste u takvoj poziciji", rekla je svojevremeno.

Prvo je obratila pažnju na tip automobila kojim ju je otmičar prevozio, zatim brojala minute koji su proticali, shvatila je da se voze na sever i računala svaki korak koji bi napravila dok ju je otmičar vodio u svoj stan u Tampi.

Tokom narednih 26 sati, otmičar Bobi ju je više puta silovao, mučio i zlostavljao. Bila je sigurna da će umreti svakog trenutka.

Inače, pre nego što ju je kidnapovao, Bobi Džo Long je već ubio osam žena. Ubio je još dve nakon što je pustio Lizu. Pored toga, Long je počinio više od 50 silovanja, a svoj krvavi pohod je započeo ranih 80-ih, koristeći poverljive oglase kako bi pronašao žrtve. Nakon što je silovao desetine žena, Long je počeo da ih ubija 1984.

U novembru 1984 Long je kidnapovao Lizu Mekvej ne znajući da je time sebi prepisao smrtnu kaznu.

Ostavila otiske za policiju, otmičar je vratio kući

Dok je bila zarobljena u stanu ubice, sedamnaestogodišnjakinja sa povezom preko očiju čula je na vestima priču o svom nestanku. Sigurna da će je Long ubiti, Liza je odlučila da ostavi otiske prstiju na što više mesta u njegovom stanu, tako da policija jednog dana može da iskoristi dokaze i uhvati njenog ubicu.

U međuvremenu je izmišljala priče u nadi da će izazvati trunku sažaljenja i milosti kod Longa, serijskog ubice i otmičara. Slagala je da joj je otac bolestan i da mu je ona jedina negovateljica. Konačno, posle više od jednog dana mučenja, Long je odvukao Lizu Mekvej nazad u svoj auto, rekavši joj da će je odvesti kući. Doveo ju je do jedne benzinske pumpe i tu je ostavio oko 4:30 ujutro.

Rekao joj je da sačeka pet minuta pre nego što skine povez sa očiju kako bi mogao da pobegne.

"Reci svom ocu da je on razlog zašto te nisam ubio", rekao je.

Liza je trčala do bakine kuće, a kada je stigla, dečko njene bake je počeo da je tuče i optužuje da laže.

Njena baka je rekla policiji da je Liza izmislila otmicu. Ali na sreću, policija je insistirala na istrazi. Lisa je želela da se uveri da će policija uhvatiti Longa, pa se ponudila da im pomogne. Ispričala je sve čega se sećala o svom napadu, a čak su je i pitali da li bi želela da bude hipnotizovana kako bi oživela sećanja. Kako je dečko njene bake odbio da joj da dozvolu, Liza je odlučila da prijavi zlostavljanje policiji, nakon čega je uhapšen.

Želela da se uveri da se ista stvar dogodi i Bobiju Džou Longu.

Pošto je nakratko osetila lice svog napadača i kroz mali prostor ispod poveza za oči, uspešno je identifikovala Longa među fotografijama osumnjičenih. Na kraju, priča Lize Mekvej dovela je policiju pravo do Longa.

foto: Youtube/ Investigation Discovery

Uspela je da se seti kretanja automobila prilikom otmice i samo 12 dana kasnije policija je uhvatila Bobija Džoa Longa. Nažalost, serijski ubica je ubio još dve devojke pre hapšenja.

Sedela je u prvom redu i gledala pogubljenje

Naredne godine, Long je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena i osuđen na smrt. Na kraju je priznao da je počinio 10 ubistava. Što se tiče hrabre Lize Mekvej, njen život se ubrzo promenio na bolje.

Preselila se kod tetke i ujaka i radila razne poslove, dok se 2004. godine nije upisala na Policijsku akademiju. Kasnije se pridružila kancelariji šerifa okruga Hilsboro - istom odeljenju koje je uhapsilo njenog otmičara - i počela da se specijalizuje za seksualne zločine.

Godine 2019. država Florida je pogubila Bobija Džoa Longa. Liza Mekvi Noland ne samo da je bila svedok pogubljenja, već je sedela u prvom redu, noseći košulju na kojoj je pisalo: "Dugo... zakasnelo", sa željom da bude prva osoba koju će ugledati pred pogubljenje.

Pre dve godine po njenoj priči je snimljen i film "Believe Me: The Abduction of Lisa McVey".

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

01:37 PLINSKA BOCA KAO SERIJSKI UBICA!