ZABRANJENO PALJENJE KURANA! Danska usvojila zakon posle niza uništavanja muslimanske svete knjige!

Poslanici stali na put "neprikladnom ponašanju“ prema religijskim spisima, pošto se dogodila serija paljenja muslimanske svete knjige.

Danski parlament zabranio je "neprikladni odnos" prema religijskim knjigama, propisom koji je u ovoj zemlji nazvan Kuran zakonom. Prekršiocima zakona zaprećena je kazna do dve godine zatvora, odlučilo je 94 poslanika, dok je 77 bilo protiv. Zakon je usvojen posle niza paljenja muslimanske svete knjige koji su izazvali nezadovoljstvo u muslimanskim zemljama. Danska i susedna Švedska suočile su se sa brojnim uličnim protestima zbog ovih incidenata, što je podiglo zabrinutost u skandinavskim zemljama.

Tokom uzavrele debate u četvrtak u danskoj skupštini sa 179 poslanika, mnogi predstavnici opozicije su se protivili zakonu.

"Istorija će nam oštro suditi zbog ovoga i to sa dobrim razlogom" "Sve se svodi na to da li smo mi ograničili slobodu govora ili je to nametnuto spolja", rekao je Inger Stojberg, lider dasnkih demokrata, prenosi agencija Rojters. Ali vladajuća koalicija desnog centra premijera Meta Frederiksena odgovorila je da će kritikovanje religija ostati zakonito i da će zakon imati samo marginalni uticaj. U avgustu, kada je vlada predložila izmene zakona, poručili su da žele da pošalju signal svetu pošto je u nedeljama koje su prethodile bilo održano 170 demonstracija, u okviru kojih su paljeni primerci Kurana ispred stranih ambasada. U to vreme, danska obaveštajna agencija PET upozorila je da takvi incidenti povećavaju pretnje od terorističkih napada. I u Švedskoj su u više navrata ekstremni desničari palili muslimansku svetu knjigu, te su i njihove bezbednosne službe upozoravale na opasnost od zaoštravanja situacije. U julu su demonstranti u Iraku zapalili švedsku ambasadu, gnevni zbog prethodnog paljenja Kurana u ovoj evropskoj zemlji. Vlada u Stokholmu razmatra usvajanje sličnog zakona. I Danska i Švedska su ukinule zakone o bogohuljenju.

