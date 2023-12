OVO JE NOVI EPICENTAR RATA U POJASU GAZE: Snažni vazdušni udari izraelske vojske na Kan Junis, Hamas puca iz RAKETNIH BACAČA

Pojas Gaze danas je na meti jakih izraelskih vazdušnih napada, do kojih dolazi i u vreme pretnji palestinskog islamističkog pokreta Hamas da bez pregovora neće osloboditi "žive" preostale taoce i da traže ispunjenje svih svojih zahteva.

Noćas su izvršeni snažni vazdušni udari na grad Kan Junis na jugu Pojasa Gaze, koji je novi epicentar rata, javlja izveštač agencije Frans pres.

Islamski džihad, drugi oružani islamistički pokret u Pojasu Gaze objavio je da se snažne borbe vode u dela grada Gaze, tvrdeći da je jedan od njihovih boraca digao u vazduh zgradu gde su izraelski vojnici pokušavali da pronađu ulaz u podzemni tunel.

Izraelska vojska javila je danas da su ispaljene rakete iz Pojasa Gaze, kao i da su se juče vodile "žestoke bitke" u sektorima grada Gaze i u Kan Junisu gde, kako je navedeno, palestinski borci "izlaze iz tunela", "imaju eksploziv" i pucaju iz raketnih bacača.

"Ne želim da kažem da koristimo punu snagu, ali koristimo znatnu snagu i imamo znatne rezultate", rekao je juče načelnik Generalštaba Izraela Herci Halevi.

Kan Junis foto: EPA Haitham Imad

Palestinski pokret Hamas upozorio je juče da nijedan od talaca koji su oteti tokom napada 7. oktobra i koji se još drže u Pojasu Gaze, neće izaći "živ" bez pregovora i "bez odgovora na njihove zahteve".

Rat je počeo posle iznenadnih napada palestinskih ekstremista, predvođenih Hamasom, 7.oktobra na jug Izraela u kojima je ubijeno preko 1.200 ljudi, većinom civila i odvedeno oko 240 talaca.

Izraelska vojska je navela da je 137 talaca još uvek zatočeno u Gazi.

U međuvremenu je ministarstvo zdravlja Hamasa saopštilo sinoć novi bilans žrtava - 17.997 mrtvih u Gazi.

foto: X@manniefabian

Primirje od nedelju dana krajem novembra omogućilo je oslobađanje oko sto od 240 talaca koji su u rukama Hamasa i pripojenih grupa. Posle primirja Izrael je saopštio da želi da uspostavi odnos snaga u svoju korist na terenu da bi oslobodio preostalih 137 talaca u pojasu Gaze.

U Pojasu Gaze civilno stanovništvo je saterano u sve manju teritoriju gde je zdravstveni sistem pred raspadom prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), dok broj žrtava nastavlja da raste.

U Gazi u bombardovanjima celi kvartovi su pretvoreni u ruševine i stanovništvo očajnički pokušava da pobegne od borbi idući ka jugu. Prema UN 1,9 miliona ljudi raseljeno je u tom ratu, što je 85 odsto stanovništva te teritorije.

Izraelska vojska traži od civila u Gazi da ide u "bezbedne zone" da izbegne borbe.

"To je jednostrana izjava okupacionih snaga prema kojima su teritorije bez infrastrukture, hrane, vode, zdravstvene nege... prolgašene u 'bezbedne zone', što ne znači da one zaista to jesu", rekla je koordinatorka za humanitarne operacije UN za Palestinske teritorije Lin Hejstings.

foto: Shutterstock

Hiljade stanovnika Gaze beže kako mogu u kolima ili kamionima, peške...

Pogranični grad sa Egiptom Rafa pretvoren je u ogroman izbeglički kamp gde je na brzinu podignuto stotine šatora.

Posle neuspeha Saveta bezbednosti UN da izglasa humanitarni prekid vatre, u petak, pošto je Vašington blokirao rezoluciju vetom, Generalna skupština treba da se sastane u utorak popodne da razgovara o situaciji u Gazi.

(Kurir.rs/Beta)