Palestinski pokret Hamas upozorio je da nijedan od talaca koji su oteti tokom napada 7. oktobra i koji se još drže u Pojasu Gaze, neće izaći "živ" bez pregovora i "bez odgovora na njihove zahteve". Posle neuspeha Saveta bezbednosti UN da izglasa humanitarni prekid vatre, u petak, pošto je Vašington blokirao rezoluciju vetom, Generalna skupština treba da se sastane danas da razgovara o situaciji u Gazi.

foto: AP/Fatima Shbair

O sukobu Hamasa i Izraela, ali i situaiji u Ukrajini, govorio je gost emisije Puls Srbije Darko Trifunović sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost.

Komentarisao je tzv. humanitarni prekid vatre;

- Nij došlo ni do kakvog humanitrnog prekida vatre, već je taj prekid služio tome da se Hamas pregrupiše i da dođe do vazduha. Vidite kako se oni igraju sa životima ljudi. Ne samo sa životima izraelskih talaca nego i Palestinaca. Ne zaboavite da su svi Palestinci koji žive u Gazi taoci Hamasa. Šta je prvo uradio Hamas kad je došao na vlast? Bacali su pripadnike fataha sa višespratinica. To je bio krvavi teroristički čin - rekao je Trifunović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Glavna stvar je da ta teoristička organizacija nestane sa lica zemlje i nestaće. Jel vama deluje da će Izrael da stane? Ne. Neće stati. Ni jedna država na svetu ne bi sebi dozvolila luksuz da u protivterorističkoj operaciji ne ide do kraja. Drugo, pripadnici Hamasa ne žele da oslobode taoce, tako da Izrael ima potpuno pravo da vodi akciju njihovog oslobađanja.

Ulogu SAD u sukobu Izraela i Hamasa ocenio je kao veoma pozitivnu:

- Amerikanci su uplovljavanjem nosača aviona u sredozemno more, dali do znanja Izraelu da je upotreba oružja za masovno uništenje neprihvatljiva. Izraelci su totalno bili van sebe, kada su videli težinu zločina koje su Hamasovci činili.

02:18 HAMASOVCI SEKLI PETE ŽENAMA DA NE BI BEŽALE! Trifunović: Izrael bi SIGURNO upotrebio nuklearno oružje, da Amerika nije uradila OVO

- Kada su počeli da kruže snimci Hamasa gde oni ubijaju polu živu decu i seku pete ženama da ne bi bežale, to bi ih sigurno isprovociralo da upotrebe oružje za masovno unitšenje. Amerikanci su tu odigrali veoma pozitinu ulogu sprečivši ih da to urade, tako što i Izrael drže u svom dometu. Rekli su im to ne dolazi u obzir, ali su rekli i Iranu i svakoj drugoj državi. Budete li se pomerili za centimetar imaćete problem sa nama.

