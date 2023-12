STRAVIČNA PREDVIĐANJA STRUČNJAKA! Pored očigledne tragedije u Gazi, postoje i JEZIVE prećutane činjenice! IZRAEL GUBI PODRŠKU SAD?

Predsednik SAD Džozef Bajden upozorio je premijera Izraela Benjamina Netanjahua da gubi međunarodnu podršku zbog "neselektivnog bombardovanja" Pojasa Gaze.

Bajden je takođe rekao da bi Netanjahu trebalo da promeni vladu u kojoj dominiraju ultradesničari. Bajdenova izjava dolazi nakon izglasavanja neobavezujuće rezolucije u Ujedinjenim nacijama, koja poziva na humanitarni prekid vatre u Pojasu gaze.

Za rezoluciju su glasale 153 zemlje, 10 je bilo protiv a 23 uzdržane. Nijedna velika sila nije se pridružilla Izraelu i Americi u protivljenju rezoluciji.

Vašington je pozvao Izrael da učini više kako bi se smanjio broj civilnih žrtava od početka invazije na jug Gaze. Broj žrtava međutim vrtoglavo raste, a da li raste i gnev širom sveta protiv Izraela govorili su u jutanjem programu Kurir televizije Nikola Jović politikolog i novinar i Dragan Vujučič novinar dnevnog lista Novosti.

- Situacija u pojasu Gaze je jeziva. Oni nemaju ni goriva, ni vode, ni struje, ni hleba. Besomučno traju bombardovanja. Tamo je sutuacija je iz sekunda u sekund lošija. Izrael postaje zemlja parija, a njihov međunarodni položaj biće sve teži i teži. Mogući su novi sukobi u Judeji i Samariji, koje se nalaze na zapadnoj obali - rekao je Vujičić i dodao:

- Ironično Izreal se poziva na rezoluciju saveta bezbednosti 1701 iz 2006. godine i traži povlačenje iranske vojske i Hezbolaha. To je sve ironično i cinično. Sada imate tu situaciju da je navodno 700.000 izraelskih doseljenika koji su bespravno podigli kuće na palestinskoj zemlji ugroženo i da zbog toga moraju iseliti 3.000.000 Arapa koji tamo žive. Tako da je to jedan teatar apsurda koji preti da u ovom i sledećem mesecu eskalira u daleko brutalniji regionalni sukob. Ali ovi ljudi u Gazi neće biti živi. To kažem otvoreno, jasno je da oni bez struje, vode i hleba ne mogu preživeti.

Jović je ocenio da je dalja podrška Izraela od strane SAD upitna:

- Dok je Izrael radio šta je radio pre rovog rata, to je imalo podršk SAD jer nije bilo toliko medijski isticano. Danas, međutim kad su oči celog sveta manje više uprte u Gazu onda je to problematično za SAD.

Osvrnuo se na istoriju Gaze.

- Gaza je nastala kao veliki izbeglički logor na otvorenom, jer su u Gazu došli ljudi koji su proterani sa drugih teritorija koje je Izrael u međuvremenu zauzeo od 1948. Sada se ponovo radi o njihovoj relokaciji, ali oni nemaju gde da odu. To je prećutna činjenica da ako oni odu iz Gaze za njih nema vraćanja. S druge strane neće niko da ih primi, što je indikator situacije u tim arapskim musimanskim zemljama koje peru ruke od njih - kaže Jović i dodaje:

- Kada se sve svelo na jug Gaze pošto je sever već očišćen pitanje je šta će se desiti, jer sigurno je da Hamas neće kao PLO sa Arafatom da se povuče. Oni će ostati u Gazi. Ovaj tip ratovanja će se nastaviti. Jedina alternativa jeste da Izrael uđe kopneno, a videli smo da su na sever su ušli tek kad su osigurali situaciju bombardovanjem. Pitanje je da li će SAD moć da spreče Izrael da ide do kraja s tim da nije baš jasno šta to do kraja znači. Da li to znači uništenje Hamasa ili prisustva poslednjeg Palestinca u Gazi.

