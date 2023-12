"PREDSTAVNICI IZRAELA I AMERIKE POTVRDILI DA ĆE RAT DUGO TRAJATI" Stručnjaci analiziraju: Zbog OVOGA se Izrael oseća zaštićen

Ako mir u Gazi zavisi od poslednjih događaja u Savetu bezbednosti UN, svetu ostaje samo pesimizam. Sjedinjene Američke Države su stavile veto na rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o trenutnom prekidu vatre u Gazi, a za rezoluciju je glasalo 13 članova SB UN.

Objašnjenje za ovaj potez je bilo kratko:„rezolucija je neuravnotežena i razdvojena od stvarnosti, a proces stvaranja njenog nacrta bio je užurban”.

Za to vreme užurbano i nemilosrdno povećavaju se žrtve. Do sada je stradalo skoro 19.000 Palestinaca, a napadi Izraela ne samo da ne posustaju, već iz Tel Aviva prete da će trajati još mesecima!

Gosti koji su analizirali trenutnu situaciju na Bliskom Istoku jesu Zoran Milivojević, diplomata, potom Boško Jakšić, novinar i Milan Antonijević, pravnik.

Jakšić je komentarisao izjavu Sjedinjenih Američkih Država, kada su dale veto i time blokirale pomenutu rezoluciju:

- Odgovor na to pitanje mora biti složeniji jer proističe iz američke spoljne politike, te pokušaja Bajdenove administracije da balansira, s jedne strane, između globalno rastućeg nezadovoljstva, ponašanjem Izraela i civilnim žrtvama u Gazi, dok s druge strane obavezama koje ima prema najbližem savezniku na Bliskom Istoku. Amerikanci su bili protiv rezolucije u Generalnoj skupštini UN, a to je bilo i očekivano. Kada treba da se izglasa rezolucija koja je kritički napisana prema Izraelu, Amerikanci stave veto. Tu se Izrael oseća veoma zaštićen, a na taj način, posredno, može se reći, da su Amerikanci saučesnici u onome što Izrael radi. Doduše, to je samo deo diplomatskih igara koje dugo traju.

- Američki sekretar za nacionalnu bezbednost je potvrdio, nakon susreta sa izraelskim ministrom odbrane, da su se saglasili oko toga da će rat dugo trajati, da Izrael planira da smanji intezitet, te da smanji angažman velikih vojnih formacija, da ih svede na nešto što se naziva ciljna operacija, dakle manje jedinice koje će imati taktičke zadatke - dodao je u svom izlaganju Jakšić.

Potom je Antonijević diskutovao o primirju, pa je sa ove vremenske distance iskristalisanim mišljenjem izneo svoju tvrdnju:

- Naravno da ne podržavam tako nešto, međutim ovde treba gledati ulogu SAD u nedavnim pregovorima i ono što se dešavalo u Kataru, kada je bilo kratkotrajno primirje, što je donelo prostor stanovnicima Gaze da sakupe malo snage, da dobiju humanitarnu pomoć... SAD to nikada nisu podržavale, ta situacija sa primirjem je bila diplomatska aktivnost, a bila je usmerena ka rešavanju talačke krize, iako je nama tada, nekako delovalo da će se ipak angažovati mnogo više. Vratio bih se na današnji dan, a to je priznanje izraelskih odbrambenih snaga, a to je da je troje izraelskih talaca ubijeno u njihovoj akciji, a to je stvar koja može unutar Izraela da se rasprava o daljim dejstvima intezivira. Ne zaboravite, Izrael je demokratsko društvo, te postoji rasprava o svemu ovome. Imate slobodu okupljanja tamo, kao i organizovanju protesta protiv akcija koje bezbednosne strane sprovode. Sve se to dešava u tom društvu, koje nije jednoglasno, a pre svega žele da završe talačku krizu.

Milivojević smatra da je veto na rezoluciju bio iznuđen:

- Kada je reč o američkoj spoljnoj politici, mislim da je ovo bilo iznuđeno, s obzirom na to da Izrael ima uticaj u unutrašnjoj politici Amerike. Prema tome, iznuđeno je u toj meri jer Amerika nije imala izlaz. Rezolucije SB su obavezujuće, dakle moraju da slede mere, u tome je razlika. Ako ne stavite veto, onda morate da sudelujete u merama, a one podrazumevaju konkretne mere, pa čak i one oko primene sile, zbog očuvanja mira. Sa tim može daleko da se ide, a ove nisu obavezujuće u Generalnoj skupštini, ali imaju težinu političkog karaktera upravo zbog masovnosti. Zbog toga je to problem za Ameriku, zato je bila prinuđeno da tako reaguje.

