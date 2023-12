"NIKO U SRBIJI NE ŽELI OBNOVU AUSTROUGARSKE" Tenzično u programu: Srbi su je već jednom srušili, a Putin to NAZVAO PRAVIM IMENOM

Na Evropskom samitu u Briselu juče se dogodio i veleobrt oko Ukrajine. Naime, iako je danima najavljivano da od odobravanja početka pregovora za članstvo s tom zemljom neće biti ništa, što su bili i tonovi koji su preovladavali na početku sastanka u Briselu, iznenada je došlo do premene, u prilog Kijevu.

foto: AP Virginia Mayo

Evropski savet odlučio je da otvori pregovore s Ukrajinom i Moldavijom. A davanju statusa kandidata Ukrajini najviše se protivio mađarski premijer Viktor Orban koji je izjavio da ukrajinske institucije nisu sposobne i spremne da ta zemlja sada započne pregovore, pa je i napustio sastanak u trenutku kada se glasalo, i pored toga što je, neposredno pred početak Samita, Mađarskoj naprasno odblokirano 10 milijardi evra iz evropskih fondova.

foto: EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr, EPA Olivier Matthys

"Zanemarujemo činjenicu da je Evropi bitnije da formira jedintveni blok, koji se stvara i pokazuje težnju Evrope da se proširi, ne samo da se o tome govori", rekao je Aleksandar Cvetković član Predsedništva SPO gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije, složivši se sa otvorenim neslaganjem predsednika Mađarske.

foto: Kurir TV

Njegov sagovornik Slobodan Dimitrijević, predsednik pokreta "Srpsko-rusko bratstvo" istakao je da je normalno da se lider jedne države postavlja suprotno od onog što mu se nameće, iako mora da radi svoj posao - da priča i da se bavi politikom:

- A to što rade to neuspešno to je i njihov i naš problem. Orban je svestan toga da su ovi potezi upereni protiv Rusije. Vladimir Putin je rekao da se radi o građanskom, bratoubilačkom ratu, konačno je neko to nazvao pravim imenom, pokušaj da se deo teritorije izvuče iz ruskog sveta, pa zatim ohrabrivanje Bosne i Hercegovine, sa nadom da će i ona jednog dana postati članica EU - to je politika koja je u okviru strategije Atlantisa, NATO-a čiji su oni u potpunosti postali vazali - rekao je Dimitrijević.

Nakon pojačanih tenzija u studiju, Cvetković je istakao da nijedna unija više država nije jednostavan proces, pa se tako i istorijski proces stvaranja EU čak i ideološki može posmatrati iz drugog ugla.

- Nije tako jednostavno. Pokušali smo da stvorimo i obnovimo Jugoslaviju, pa je bilo problema... . Niko nama ne kaže vi imate toliko problema, nemojte da razvijate državu.. Apsolutno je tačno da u Evropskoj uniji postoje problemi... Kada nešto postane suviše birokratizovano, građani gube poverenje... U velikom problemu su i SAD, kao i Rusija... Evropa je mesto najboljeg života, bez obzira na sve probleme- rekao je Cvetković.

01:54 VELEOBRT U MAĐARSKOJ

Dimitrijević ukazuje na to da se Evropska unija suočava se s različitim perspektivama unutar svojih granica. Spekulacije o obnovi Austrougarskog carstva ili povezivanju Austrije i Mađarske, mada nisu deo EU, pokazuju težnju ka tradiciji i istoriji.

foto: Kurir TV

- Ostavljam mogućnost evropskog puta, jer smo već vekovima deo Evrope, stvarajući je i imajući ozbiljnu civilizaciju i kulturu pre njene definicije onakve kakva je sada. Naravno, pitanje je da li ćemo ostati ovde ili se okrenuti ka evroazijskom prostoru, koji ima veću perspektivu - rekao je on.

02:52 NIKO U SRBIJI NE ŽELI OBNOVU AUSTROUGARSKE Tenzično u jutarnjem programu Redakcija UŽIVO: Putin je to NAZVAO PRAVIM IMENOM

Cvetković se ne slaže sa ovim "perspektivama", istakavši da se srpski narod već jednom borio sa Azijom i Orijentom, te da bismo i dalje bili na toj strani da nam je u prošlosti odgovarala:

- Hajde da budemo realni. Evroentuzijazam je prelepa ideja, ali mi smo Evropljani, isključivo. Srbija jeste između Istoka i Zapada i uvek smo bili, ali onog momenta kada je Karađorđe pokrenuo ustanak mi smo rekli da ne želimo da budemo deo Orijenta. Niko u srpskom narodu ne želi obnovu Austrougarske... ona nije bila dobra za naš narod, naši preci su je rušili!

Dimtirijević, osvrnuvši se na dešavanja u Evorpi česte terorističke napade, u NATO alijansi i Americi vidi pokretače svih dešavanja u Evropi i u svetu.

- Navijamo da se Evropa izbori, ali ovo je epilog pogrešnih dešavanja koje je Evropa prihvatila jer je predvodi NATO i Amerika, koja je radila na destabilizaciji Evrope. Amerika je udarna pesnica Duboke države... Svi sukobi koji se izazivaju i dan danas, napravljeni su sa određenim idejama i to ne ide u prilog Evropi. Sve što nas očekuje, praktično je posledica prethodno pogrešno vođene poltiike. Činjenica je da bi bilo dobro da razum preovlada, ali bojim se da je to sada u drugom planu... - rekao je Dimtirijević, a Cvetković zaključio:

- Šta možemo očekivati od 2024. godine? Ništa dobro. Planetarni trenutak je napet i tenzičan. Rat Rusije i Ukrajine traje dve godine, a oni koji su mislilli da će da traje dva dana, omašili su... Pokazalo se da imamo multipolarni haos, došlo se do toga da se tenzije koje imamo tamo, sklonimo tenziju na neko drugo ili treće mesto... Kada dotičemo tu krizu, ne smemo zaboraviti da je Hamas u jednom danu ubio 1.300 civila... Želim ljudima u Gazi da sledeću godinu dočekaju zaštićeni, pod krovom i siti - poručio je Cvetković.

