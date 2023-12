DA LI ĆE AMERIKA POSLATI RUSIJI "BOŽIĆNI POKLON"? Kastratović tvrdi: TRI FAZE NAPADA AMERIKE NA RUSIJU Ovo, sada, je PRETPOSLEDNJA

Predsednici SAD i Ukrajine sastali su se u utorak u Vašingtonu, a predsednik SAD Džozef Bajden je Zelenskom rekao da "ne želi da izgube nadu" i da Kongres ne bi smeo Putinu da dâ "božićni poklon".

Primirje bi bio najbolji božićni poklon za ljude na bojištu s obe strane, ali od toga za sada nema ništa.

Američki milijarder Ilon Mask, podržao je tvrdnju da će Ukrajina izgubiti još teritorija ako ne pristane na mir.

Luka Kastratović general-major u penziji, smatra da postoji plan Amerike da preko Ukrajine sruši Rusiju i da se taj plan sprovodi u nekoliko faza.

- U planu borbe Zapada protiv Istoka postoji nekoliko faza. Napad Amerike na Rusiju je pretposlednja faza. Ovo što se desilo, specijalna operacija je iznuđena. To je plan Amerike da preko Ukrajine ruši Rusiju, njihovu ekonomiju, vojsku, i onda zadnja faza treba da ide prema Kini. Nije im interes da Rusija bude neprijatelj - rekao je on.

Podsetio je na period od 2014. do 2022. godine, kada je kako kaže, kijevska vlast vršila teror nad ruskim stanovništvom.

- Nešto slično što isto radi Kurti od agresije pa do danas. Oni su granatirali dve ruske pokrajine. Videli smo koliko je spomenika uništeno, šta se sve dešavalo. I vrhunac je bio dva datuma prošle godine.... - istakao je, uporedivši i situaciju u Ukrajini sa proterivanjem Srba u "Oluji" i iz Krajine.

Prema rečima sagovornika Kurira, najviše gubi Ukrajina, zatim Evropa.

- U Americi sukobi izlaze na površinu i vidimo da sada Kongres ne usvaja odluku da se materijalna sredstva daju Ukrajini.

Ovde je sad veliko pitanje. Videli smo susret Bajdena i Zelenskog. Kad vidite, Zelenski nosi onaj trozubac, to je hazarski znak gdje su njegovi narodnici, u srednjem vieku, tim trozubcem su markirali, odnosno žigosali stoku i robove. Ljude su prodavali na pijacama kao stoku. To je znak koji opet simbolično govori o jednom ponižavajućem položaju. Vidjeli smo da je štampa zapadna govorila da je Zelenski osramoćen....To je jedna režija koja, nažalost, se koristi svakodnevno, ali u ovom slučaju pokazuje da Amerika ipak nije uspela da ostvari ono što su planirali preko Ukrajine- istakao je.

U nastavku, Kastratović ponavlja da je, nakon neuspeha u planiranim ciljevima Ukrajine, SAD uskraćuje Zelenskog za finansijsku pomoć, čak i vojnu.

- Amerika neće odustati od daljeg napada na Rusiju, odnosno o borbi Zapada protiv Istoka. Oni svoje planove samo koriguju

Jer vidimo kako je, da bi prikrili ono što se neuspešno dešavalo na Ukrajini, otvorili su novi front na Bliskom istoku, ali tu su napravili kontraproduktivno stanje, s obzirom da Izrael nije ispoštovao ono kako su se dogovorili, umesto da svetsko javno mišljenje okrene prema Palestini, prema palestinskom narodu i Hamasu, oni su okrenuli protiv Izraela - rekao je.

