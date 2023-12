U AMERICI NIKAD VIŠE BESKUĆNIKA: Zabeležen dramatičan porast, pogotovo među porodicama sa decom

U SAD je zabeležen dramatičan porast beskućništva od 12 odsto jer kirije rastu, a smanjeno je isplaćivanje pomoći nakon pandemije koronavirusa, tako da je stanovanje za mnoge Amerikance postalo nedostupno, objavili su federalni zvaničnici.

Oko 653.000 ljudi iskusilo je beskućništvo, prema izveštaju zaključnom sa januarom ove godine. To je najveći broj od kada je zemlja počela beleži populaciju beskućnika od 2007. To je oko 70.650 beskućnika više u odnosu na januar 2022. godine. Najnovija procena je takođe pokazala da najveći broj novih beskućnika čine ljudi koji su to prvi put postali i ovim je okončan trend pada beskućništva koji je počeo 2012.

„Ovi podaci naglašavaju hitnu potrebu za podrškom za održiva rešenja i strategije koje pomažu ljudima da brzo nađu dom i koje, pre svega sprečavaju beskućništvo“, rekla je Marša Fadž, američka ministarka za stanovanje i urbani razvoj.

SAD su do poslednjih godina stabilno napredovale u smanjenju slučajeva beskućnika, jer je vlada posebno povećavala investicije kako bi veterani dobili stanove. Broj beskućnika je pao sa oko 637.000 u 2010. na oko 554.000 u 2017. godini.

foto: Shutterstock

Broj se popeo na oko 580.000 u 2020. godini i ostao relativno stabilan naredne dve godine, pošto je Kongres u odgovoru na pandemiju koronavirusa dao pomoć za iznajmljivanje, isplate, pomoć saveznim državama i lokalnim vlastima, a uveo i privremeni moratorijum na prinudno iseljavanje.

Džef Olivet, izvršni direktor američkog federalnog Saveta za beskućništvo, rekao je da je dodatna pomoć pomogla da jedno vreme bude zadržan porast broja slučajeva beskućništva.

„Dok brojni faktori utiču na beskućništvo, najznačajniji uzroci su nedostatak pristupačnih stanova i visoki troškovi stanovanja zbog kojih mnogi Amerikanci žive od plate do plate i samo ih jedna kriza deli od beskućništva“, rekao je Olivet.

Beskućništvo je poraslo za skoro 11%, među veteranima sa 7,4%, a među porodicama sa decom za 15,5%. Crnci čine 13% stanovništva SAD, ali su među 37% celokupne populacije bez doma. Više od četvrtine odraslih koji su iskusili beskućništvo je starije od 54 godine.

(Kurir.rs/Glas Amerike/N. V.)