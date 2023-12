"IMIGRANTI TRUJU KRV NAŠE ZEMLJE" Tramp frapirao javnost, optužili ga da koristi NACISTIČKE IZJAVE

Bivši američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nikada nije pročitao knjigu Adolfa Hitlera "Majn kampf", nakon što su ga politički protivnici i pojedini mediji optužili da koristi rečnik nacističkog vođe jer je izjavio da imigranti, koji su u SAD došli bez dokumenata, "truju krv naše zemlje".

On je na mitingu u Nju Hempširu ponovio da ilegalni imigranti uništavaju Sjedinjene Američke Države.

- To je ono što oni rade. Oni uništavaju našu zemlju. Ne sviđa im se kada to kažem. Nikad nisam čitao "Majn kampf" - poručio je Tramp, dodavši da je Hitler to rekao "na mnogo drugačiji način", prenosi Njujork tajms.

Prema njegovim rečima, imigranti koji dođu u SAD bez dokumenta "mogu da budu zdravi".

- Ali mogu da budu i veoma nezdravi. Mogli bi da donesu neku bolest koja bi se proširila našom zemljom - istakao je Tramp.

Tramp i njegov tim odbacili su poređenja između njegovih izjava i rečnika koji je Hitler koristio, govoreći kao o "otrovu" o onima koje je smatrao pretnjom po "čistotu arijevske rase".

foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

U jednom poglavlju "Majn kampfa", pod nazivom "Rasa i ljudi", Hitler je napisao: "Sve velike civilizacije prošlosti postale su dekadentne jer je prvobitna kreativna rasa izumrla, kao rezultat kontaminacije krvi", navodi američki list.

Potpredsednica SAD Kamala Haris izjavila je danas da su ljudi "s pravom" uporedili navode Trampa o imigrantima koji "truju krv" Amerike sa rečnikom nacističkog vođe Adolfa Hitlera.

- To je jezik koji ima za cilj da nas podeli. Mislim da je to jezik za koji ljudi sa pravom smatraju da je sličan Hilterovom rečniku - rekla je Haris za američku televiziju MSNBC.

Ona je dodala da karakter "pravog lidera" može da ima samo "neko ko ima empatiju, ko ima određeni nivo brige za patnju drugih ljudi i čini nešto da ublaži tu patnju".

(Kurir.rs/Blic/Preneo: A.N.)