ALEKS JE MOGAO DA BUDE PRONAĐEN PET MESECI RANIJE?! Isplivali novi ŠOKANTNI DETALJI o otetom tinejdžeru!

Britanski tinejdžer Aleks Beti mogao je da bude pronađen pre pet meseci zajedno sa svojom majkom, koja ga je kidnapovala, a za kojom je trenutno raspisana poternica, ali francuska policija je tada štrajkovala i očigledno nije reagovala, ispostavilo se danas.

17-godišnji Aleks se u četvrtak vratio u Veliku Britaniju, šest godina nakon što je otet.

Njegova majka, koja ga je navodno i otela, 48-godišnja Melani Beti, i dalje je u bekstvu.

Kažu da ga je naterala da živi u putujućoj 'duhovnoj zajednici' umesto da živi normalno.

Sada se ispostavilo da su se Aleks i njegova majka pojavili na prestižnom IT koledžu u Perpinjonu, na jugu Francuske , prošlog jula. Nastavnici su bili impresionirani onlajn aplikacijom koju je kreirao, a koja je uključivala polaganje kompjuterskog ispita. Međutim, bili su zabrinuti zbog njegovog profila, posebno jer je koristio lažne lične podatke.

"On se predstavio kao Zak Edvards", rekla je Mari Per, administrativni menadžer škole. "On nam je putem mejla rekao da je jedna aviokompanija izgubila njegove lične dokumente."

"Kada je Aleks stigao u Perpinjon, shvatili smo šta se dešava" rekla je gospođa Per za francuske medije.

To je bilo kada je Aleks rekao: "Zek Edvards je samo nadimak, moje pravo ime je Aleks Beti."

Gero Vinji, direktor škole, tada je shvatio da je njegov potencijalni učenik traženo dete, a da je njegova majka u bekstvu.

Gospodin Vinji je policiji predao sve detalje, uključujući adresu na kojoj je Aleks 'odseo sa ženom koja ga je pratila'.

"Nije se desilo kao u filmovima", rekao je gospodin Vinji.

"Kada sam stigao u policijsku stanicu, bilo je to usred štrajka, pa su me zamolili da se vratim u 15 časova. Mislim da su se svi našli u situaciji u kojoj nije trebalo da se nađu, ali me je to malo iznerviralo jer je i dalje reč o maloletniku koji je nestao pre šest godina!"

foto: AP/Greater Manchester Police

Šef policije je konačno telefonom uzeo izjavu gospodina Vinjija, a on je rekao: "Dao sam mu sve informacije, čak i adresu mesta u kojoj je odseo sa ženom koja ga je pratila. Rečeno mi je da je istraga u toku i da ćemo biti obavešteni, ali od jula nismo čuli nikakve vesti."

Interpol je bio uključen u sve komplikovaniji slučaj otkako je Aleks nestao 2017. tokom odmora u Španiji.

U to vreme je bio sa svojom majkom, kao i sa dedom po ocu, Dejvidom Betijem, koji bi sada imao 64 godine.

Postoje tvrdnje da je gospodin Beti umro pre šest meseci, ali čak i ta teorija je sada dovedena u pitanje.

Nije zabeležen nijedan zapis o smrti gospodina Batija, a komšije u zaseoku La Bastid, u blizini Karkasona, gde su nekada živeli, rekli su da su ga videli u formi i dobrom stanju u poslednje dve nedelje.

Pripadnici policije Velikog Mančestera odleteli su u jugozapadnu Francusku kako bi pokupili Aleksa.

Englezi sada vode istragu i oni će naravno detaljno ispitivati Aleksa. Njegova majka je ključna za istragu i ona mora biti pronađena.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)