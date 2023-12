"RAT U UKRAJINI UTICAO NA MASOVNOG UBICU IZ PRAGA?!" Sudski veštak tvrdi: Ima duševni poremećaj i antagonizam prema ljudima

Najsmrtonosnija pucnjava u istoriji Češke potresla je zemlju, kada je student Filozofskog fakulteta Karlovog univerziteta, David Kozak, izvršio masakr usmrtivši 15 osoba i ranivši 30 unutar zgrade fakulteta. Pre ovog krvavog čina, Kozak je ubio i svog oca u selu udaljenom sat vožnje od Praga. Sudbina samog napadača još je nejasna - postoji nezvanična verzija da ga je policija eliminisala ili da je izvršio samoubistvo.

Ljubiša Božić, sudski veštak, gostovao je u emisiji Usijanje gde je analizirao ovaj užasan zločin i pokušao odgovoriti na pitanja koja muče javnost: Šta je nateralo odličnog studenta da postane masovni ubica? Da li postoje mogućnosti za prepoznavanje i sprečavanje sličnih strahota u budućnosti?

foto: Youtube/New York Post/Guardian News/Društvene mreže

- U prvi plan dolazi činjenica da se radi o jednom osobi sa duševnim poremećajem. Moguće je da je izvršio i to dvostruko ubistvo oca i bebe male, zatim i svog oca. Ali sam ovaj akt ne bi mogao da bude na ovaj način izveden, da nije imao oružje. Negde postoje informacije da je on u jednom vrlo kratkom periodu došao u posed nekoliko vrsti oružja. Između ostalog i ovog oružja koje se spominje odnosno puška AR-15 kalibra 308 Vinčester. A to je nešto što je u nekim zemljama jurišna puška, odnosno vojna puška što bi se reklo. A u nekim zemljama to ima karakter oružja za lov. U svakom slučaju, karakteristike tog oružja su takve da dozvoljavaju da potencijalni ubica za vrlo kratko vreme izvrši veliki broj ubistava, kao što se u konkretnom slučaju desilo - rekao je sudski veštak i dodao:

- Drugo, čini mi se da se na onim fotografijama jasno vidi ta snajperska oprema. Suština je da kada se priča o tom psihičkom delu, da je on imao jedan antagonizam prema ljudima iz svoje okoline. Jer on je izgleda došao na fakultet gde je studirao i upravo te ljude sa kojima je studirao doživeo je kao neprijatelja. Ne po imenu, nego uopšte gledano. On je to pretvorio u jedan krvavi pir. Ta njegova želja da bude masovni ubica, ali ne i serijski, učinila ga je negde operativnim u čitavoj situaciji.

02:52 RAT U UKRAJINI UTICAO NA MASOVNOG UBICU IZ PRAGA?! Sudski veštak tvrdi: Ima duševni poremećaj i antagonizam prema ljudima

Božić je takođe istakao da se plaši da svetu preti još ovakvih strašnih dešavanja.

- Kad se ovako jedno ubistvo posmatra i njegova scenografija u kojoj se to dešavalo može se reći da jako liči na dešavanja u SAD-u. Međutim, postoje i razlike. Sve u svemu, ovakve stvari izgleda da mi nećemo moći da sprečimo u nekom narednom periodu. Prosto bojim se da je i ovaj rat koji se događa na teritoriji Ukrajine je nešto što je dodatno uticalo na ovakvo dešavanje - rekao je sudski veštak.

Kurir.rs

