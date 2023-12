Rusija će od sada diktirati uslove u pregovorima sa Ukrajinom, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Prevladavalo je uverenje da ako Ukrajincima date oružje i novac, Rusija će biti na kolenima, biće nemoćni i uništeni. Međutim, ta strategija nije uspela. Rusija nije na kolenima i ona je ta koja će određivati kako će se odvijati pregovori", kazao je Fico u intervjuu za "InfoVojnu".

Fico je naglasio da Rusija neće napustiti Krim, Donjeck i Lugansk i pozvao EU da prestane da šalje oružje Ukrajini jer ta strategija ne funkcioniše.

Prema njegovim rečima, to samo dovodi do toga da Zapad namerava da se bori do poslednjeg Ukrajinca i smatra da sukob treba da oslabi Rusiju, iako je očigledno da to nije tako.

"Ubrzo nakon početka sukoba, postojale su dve šanse za postizanje mira, ali su 'prvo jedan državnik, a potom i drugi avanturisti sa Zapada' sprečili Ukrajince da potpišu mir sa Rusima", zaključio je Fico.

Ranije je šef komiteta Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki izjavio da je očigledno da kijevski režim traži put za bekstvo, da je Rusija spremna za pregovore, ali samo ukoliko se uzme u obzir nova realnost na terenu.

Kurir.rs/RIA Novosti