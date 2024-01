NEMAČKA U STANJU POBUNE! NEZADOVOLJSTVO SE TALOŽI, PREGOVORI BEZ USPEHA: Štrajku paora pridružuje se železnica!

Veliki sedmodnevni protesti paralisali su Nemačku, a izveštaji o demonstracijama sve više podsećaju na ratne vesti.

Naslovi u nemačkim medijima zvuče ovako : "Najveći štrajk u istoriji zemlje", "Traktori blokirali saobraćajnice", "Nema dela zemlje koji funkcioniše". Štrajku farmera od juče pridružila su se i mašinovođe, koji su najavili blokadu sve do petka.

Iz nemačkih železnica apelovali su na sve putnike da, ko može, danas ostane kod kuće, da odlože svoja putovanja. Međutim, to je u Nemačkoj veoma teško zato što mnogi žive u jednom a rade u drugom gradu.

Ali, s obzirom da su ovi štrajkovi trajali skoro cele prošle godine, ljudi su pripremljeni i imaju dogovor sa svojim firmama da tih dana ostanu kod kuće

- Biće vozova, ali će biti za 80 posto smanjeni i to će pogoditi oko milion i po putnika. Železnice su odlučile da se u saobraćaj ubace vozovi sa što više mesta kako bi veći broj putnika mogao da stane - rekla je za TV Nova dopisnica iz Bona Deana Pavlović.

Nemačka vlada sve više "steže kaiš"

Pre dva dana je na vladi doneta odluka da se ne ukinu odmah sve subvencije za poljoprivrednike, već da se to radi postepeno ali, ono što je sigurno, kaže, jeste da će one do kraja godine biti potpuno ukinute.

foto: EPA Filip Singer

Te subvencije na povraćaj poreza za dizel gorivo nemački ratari imaju još od 1951. godine. Kada su mašinovođe u pitanju njihov sindikat štrajkuje zbog dve stvari – traže smanjenje radnog vremena za sve one koji rade u smenama sa 38 na 35 sati, ali uz istu platu.

Takođe, traže povećanje plate za 550 eura i jednokratnu pomoć od 3.000 eura zbog velike inflacije koja je zadesila Nemačku u proteklom periodu.

Sindikat mašinovođa već duže vreme pregovara sa predstavnicima železnica, međutim bez uspeha.

Nezadovoljstvo taloženo godinama

Prvo kovid, pa rat u Ukrajini, inflacije i na kraju ukidanje subvencija za plavi dizel, uz to najavljeno je i da će subvencija mleka sa 60 pasti na 40 centi po litru, samo su neki od nataloženih problema nemačkih poljoprivrednika. Oni uviđaju da se neke stvari odvijaju u baš lošem smeru, ističe politikolog Vlastimir Vidić.

foto: EPA Filip Singer

- Uvedena je mera bescarinskog uvoza žita iz Ukrajine, ranije je dolazilo izuzetno jeftino u Nemačku iz Poljske i tako dalje, tako da poljoprivrednici vrlo to jasno oslikavaju ono što se dešava na tržištu. Sa druge strane mora se biti iskren i reći da ako su igde poljoprivrednici mogli da zarade i da relativno dobro žive to je svakako bila Nemačka na svojih 256.000 gazdinstava u kojima radi blizu milion ljudi - rekao je Vidić.

Iako broj zaposlenih pada iz godine u godinu, kako kaže njihov predsednik udruženja - poljoprivrednici ne žele da "umiru polako".

Nemačka vlada proteste ocenila kao skandalozne

Nemačka vlada proteste je ocenila kao skandalozne i pozvali su na razumevanje, te istakli da nikakvi protesti neće pokolebati vladu da nastavi sa uštedama i reformama.

Na osnovu ovoga Vidić smatra da kompromis poljoprivrednika i vlasti nije moguć.

- Uočen je rekordan pad popularnosti vlade Olafa Šolca. Ankete pokazuju da je popularnost posleratne nemačke vlade nikad gora. Predviđanja su da će u jednoj od tri pokrajine u bivšoj istočnoj Nemačkoj sigurno AFD dobiti apsolutnu većinu. Već se pojavljuju naslovi u medijima da bi Boris Pistorijus, ministar odbrane u sadašnjem sastavu nemačke vlade, mogao biti naslednik Šolca. Dakle, samo da dođe do rotacije između njih dvojice i da bi to možda bio najblaži oblik neke promene kako bi se dočekali sledeći izbori - zaključio je Vidić.

Kurir.rs/Blic