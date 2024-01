"BRITANSKA VOJSKA JE PREMALA DA BI SE BORILA PROTIV RUSIJE": Načelnik Generalštaba će danas pozvati na MOBILIZACIJU NACIJE (FOTO)

Britanska javnost će dobiti poziv za borbu ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo uđe u rat sa Rusijom zato što je aktuelna vojska previše mala.

Dejli telegraf navodi da će to u govoru koji će održati danas da poruči general ser Patrik Sanders, načelnik Generalštaba britanske vojske.

Navodi se da će on naglasiti potrebu da vlada u Londonu "mobiliše naciju" u slučaju vojnog sukoba sa Rusijom.

Britanski list navodi da je vojska te zemlje sada svedena na najmanju veličinu za poslednjih nekoliko vekova, a Sanders je otvoreno kritikovao smanjenja trupa.

On želi da britanski muškarci i žene budu spremni za poziv u vojsku ukoliko NATO uđe u rat sa Rusijom.

Navodi se da se ovaj stav Sandersa nadovezuje se na prethodnu izjavu visokog zvaničnika NATO koji je upozorio da bi civili trebalo da se pripreme za opšti rat sa Rusijom u narednih 20 godina.

Podseća se da je admiral Rob Bauer poručio da zemlje članice Alijanse treba da budu spremne da "obezbede još ljudi u slučaju rata" i da razmotre "mobilizaciju, upućivanje poziva rezervistima ili regrutaciju".

Navodi se da Sanders ne bi podržao regrutaciju, ali da veruje da bi trebalo da dođe do "promene" u načinu razmišljanja običnih Britanaca i to tako da razmišljaju više kao vojnici i budu mentalno spremni za to da bi rat sa Rusijom mogao da se dogodi.

Sanders će za šest meseci napustiti funkciju načelnika Generalštaba, a govor drži na Međunarodnoj izložbi oklopnih vozila u Tvikenemu.

On je u govoru koji održao 2022. poručio da se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa svojim “momentom nalik 1937. godini", misleći na rat u Ukrajini i kazao da Velika Britanija mora da bude spremna da se "bori i pobedi" kako bi odklonila pretnju koja dolazi od Rusije.

- Mi nismo u ratu, ali moramo brzo da delujemo kako ne bismo bili uvučeni u rat tako što ne bismo uspeli da obuzdamo teritorijalno proširenje (Rusije) - rekao je tada Sanders.

Podseća se da je ruski predsednik Vladimir Putin u prednosti u Ukrajini pošto je triput uvećao izdvajanja Rusije za vojsku, dok se NATO muči da popuni zalihe naoružanja koje je dao Kijevu.

Grant Šaps, britanski ministar odbrane, juče se sastao sa predstavnicima Kontakt grupe za odbranu Ukrajine i tom prilikom zatražio od drugih država da se pridruže Londonu u povećanju pomoći ukrajinskim trupama.

Ove godine Ujedinjeno Kraljevstvo planira da nivo vojne pomoći Kijevu podigne na 2,5 milijardi funti.

Koliko vojnika ima Velika Britanija? Dejli telegraf navodi da britanska vojska trenutno ima 75.983 pripadnika u redovnoj službi. Najveće probleme sa privlačenjem novog ljudstva ima Krajevska mornarica sa svega 29.000 pripadnika. Britanski list je ranije ovog meseca objavio da je mornara toliko malo da će Krajevska mornarica morati da povuče iz upotrebe dva ratna broda kako bi njihove posade prebacili na nove fregate.

