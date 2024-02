"OČEKIVANE POJAČANE TERORISTIČKE AKCIJE PO EVROPI I AMERICI?!" Vitorović tvrdi: Ova 2024. godina je posebna za sukobe, EVO I ZAŠTO

Jemenski Huti su najavili odgovor pošto su SAD i Velika Britanija napale 36 ciljeva u Jemenu, u drugom danu velike američke operacije protiv oružanih grupa povezanih s Iranom i nakon smrtonosnog napada na američke vojnike.

Ciljevi amričekih i britasnkih snaga bili su zakopane prodavnice oružja, raketni sistemi, lanseri i druga sredstva koja su Huti koristili za napad na brodove u Crvenom moru. Nije objaviljeno da li ima žrtava, ali mediji kojima upravljaju Huti nazvali su ih "najnasilnijim" do sada. Iran je uputio upozorenje Sjedinjenim Državama zbog potencijalnog gađanja dva teretna broda na Bliskom istoku, za koje se dugo sumnjalo da služe kao špediterska operativna baza za iranske komandose.

Novinar Zoran Vitorović uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je govorio o krizi na istoku i potencijalnoj eskalaciji.

- Lično ne verujem da će do doći do eskalacije sukoba između Irana i SAD-a. Mi živimo u ovoj 2024. godini kada imamo izbore u 70 država sveta i svako koristi situaciju do maksimuma, projektujući unutrašnje probleme, navodeći neke regionalne sukobe. Ono što je meni interesantno je izjava iranskog analitičara, dr. Ibrahima Motanjia, i to je nešto za šta stoji veliki deo establišmenta Irana, koji kaže da je Bliski istok i Azija jedan geopolitički region koji je tradicionalno haotičan. A karakteristike su tog regiona da nema jasnih struktura između glavnih aktera koji su u tom regionu. Drugo, regionalni akteri u nastajanju, poput Irana, motivisani su da deluju operativno, e to je sad deo odgovora na vaše pitanje. Treća je obaveza da postoje znaci promena u globalnom odnosu političke ravnoteže. Ja se slažem sa onim analitičarima koji tvrde da mi imamo sada na delu dve grupacije, konkretno na Bliskom istoku i u jugoistočnoj Aziji. To su s jedne strane takozvana neformalna koalicija, gde su SAD, Izrael, Nemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija, što se vidi iz poteza i svega onog što rade, a na drugoj strani tu je Iran sa nekih 50 različitih grupa, od kojih su najpoznatiji, Hamas, Islamski džihad, Huti, Hezbolah i tako dalje, koji su među sobom jako divergentni i po ciljevima i po organizaciji - rekao je Vitorović i dodao:

- Međutim, suština jeste da je Iran i elita u Iranu svesna vojne moći Amerike i da bi u slučaju direktnog sukoba mogli da pretrpe ozbiljne gubitke bez podrške Rusije ili Kine, i tu se cela priča završava. Šta Iran pokušava? Da vodi takozvani asimetrični rat u smislu da ove manje grupe, kao što su Huti i Islamski džihad Hezbolah, prenesu brzo sukobe sa jedne geografske tačke na drugu. Sada imamo Hute, međutim, to ne znači da se neće aktivirati Islamski džihad u severnom delu Afrike ili onaj koji se nalazi na Filipinima. Znači, Iran može puno toga da uradi. Ono što Iranci pokušavaju jeste da ne budu direktno uvučeni u sukob i to je nešto iza čega stoji kompletno njihova politička elita i društvena elita.

Vitorović tvrdi da neće doći do eskalacije sukoba, ali da očekuje brojne terorističke akcije po Evropi i Americi.

- Mislim da neće doći do eskalacije, u smislu da će Iran vojno da se suprotstavi SAD-u ili Velikoj Britaniji, od toga nema ništa. Ono što očekujem je da se pojačaju terorističke akcije po Evropi, po Americi, i očekujem da će da dođe do nekih drugih poteza, znači to takozvano asimetrično vođenje ratova. Svako koristi ono što ima. Moderno ratovanje nije samo klasično vojno, nego tu postoje takozvana proksi sredstva i asimetrični modeli.

