"GOLEMA ISPORUKA NAORUŽANJA NA PUTU ZA POLJSKU!" Stručnjaci tvrde: Počelo studiranje ruske vojske, NEMA RATA DOK NE STIGNU TENKOVI

Poljska je podigla borbene avione F-16 tokom jučerašnjeg ruskog napada na Ukrajinu.

Poljska vojska je saopštila da je pokrenula sve neophodne procedure za obezbeđivanje vazdušnog prostora zemlje, nakon što je jutros primećana, kako navode, intenzivna aktivnost ruske dalekometne avijacije.

Kako je pojašnjeno, to je povezano sa jutrošnjim raketnim udarima po teritoriji Ukrajine, a "Operativna komanda Oružanih snaga Poljske kontinuirano prati situaciju", navodi poljski nedeljnik "Vprost".

Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, i Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o nedavnom podizanju aviona Poljske, ali i njenom odnosu prema ratu u Ukrajini.

- Poljska ima vrlo interesantnu ulogu u celoj ovoj priči, što zbog istorijskog nasleđa, što zbog svoje pozicije koju ima u NATO paktu, što zbog velikih investicija i razvoja koje je doživela od pada Berlinskog zida pa do danas. Poljska ima dobar razlog da u celoj ovoj priči bude neki centar odbrane NATO pakta, naročito tog severnog krila. Ona se nalazi tu da priskoči u pomoć baltičkim zemljama, sa tim tu je blizu i Ukrajine. Zašto je digla avione? Prvo imamo veliku vojnu vežbu koja se dešava na teritoriji NATO pakta. Sa druge strane je dobra prilika da uvežba spremnost svojih vazduhoplovnih snaga u slučaju da dođe do nekog napada. Kad imate rat koji se dešava sa druge strane, onda imate živu situaciju radije nego pretpostavljenu vojnu vežbu i letite i pravite se kao da imate napad. Na ovaj način oni mogu da uvežbavaju svoju protiv-vazdušnu odbranu, vazduhoplovstvo, tehniku i ostalo, i da u nekom momentu kada se desi veliki napad u Ukrajini, oni pretpostave da li dolazi do velikog napada na Poljsku. To je zato što u EU postoji bojazan da Rusija u nekom trenutku može da promeni način ratovanja i napadne neku zemlju NATO pakta - rekao je Miletić.

Zoronjić se složio sa Miletićem oko samog gledišta Poljske na ceo sukob u Ukrajini.

- Poljska se postavlja kao lider u odbrani Evrope i svakako se postavlja kao jedan bedem u svemu tome. Odnosno, uvozi veliku količinu naoružanja, modernizuje vojsku, sve više standardizuje u skladu sa NATO standardom. Odnosno, sve što je bilo sovjetsko naoružanje, sve se već poslalo u Ukrajinu. Tako da ukoliko dođe do eskalacije sukoba u Ukrajini, Poljska će biti ta koja će biti taj bedem NATO pakta. Iako nam sve govori da Rusija to ne sme da uradi, mi ne znamo šta će btii za dve, tri, pet godina. Tako da, Poljska svakako ne odbacuje tu mogućnost. Što se tiče poljske vežbe, to je dobra vežba za njihove avione, za njihove pilote - rekao je Zoronjić i dodao:

- Verujem da će oni koristiti to i u budućnosti kao što su koristili i ranije. A to je situacija da imaju živ rat maltene na svojim granicama i treba to iskoristiti da nauče nešto o ruskoj vojsci, njihovoj avijaciji, i o vremenu za koje oni reaguju. Pa i o nekom načinu njihovog razmišljanja. Takođe tako šalju poruku Rusiji da oni imaju svoju avijaciju koja će braniti evropsko nebo.

Voditeljku je interesovalo da li bi se podizanje aviona protumačilo kao aktivno uključivanje NATO-a u ovaj sukob, da je usledilo još nešto nakon toga.

- Ne bi Poljska uradila ništa slično, odnosno ne bi bez saglasnosti NATO-saveza ušli konkretno u sukob u Ukrajini. Poljska nema nameru da ulazi u rat u Ukrajini. Još uvek nije stiglo svešto treba da stigne od naoružanja u Poljsku, da bi ona mogla uopšte da se bavi bilo kakvim ratom. Oni čekaju stotine tenkova iz Južne Koreje, čekaju najmodernije naoružanje iz Izraela. To su sve stvari koje treba da stignu u Poljsku, da ne pričamo o tome šta stiže iz SAD-a. Tako da oni nisu spremni za rat u ovom trenutku - rekao je Zoronjić.

