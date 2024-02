"LJUDI SU NAPUSTILI UKRAJINU, PITANJE JE DA LI ĆE JE OBNOVITI" Surovi rat na istoku Evrope uskoro ulazi u 3. godinu: IMA LI KRAJA?

U čitavoj Ukrajini odjekuju eksplozije! Ruske snage izvele su raketne napade širom zemlje u kojima je poginulo najmanje pet osoba, a delovi Kijeva su ostali bez struje.

Raketni udari ruske dalekometne avijacije su uznemirile i susede, pa je Poljska pokrenula sve neophodne procedure za obezbeđivanje vazdušnog prostora zemlje.

Iz Moskve, međutim, uveravaju da nisu promenili ciljeve svoje “specijalne vojne operacije”, kako je i dalje nazivaju.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali novonastale tenzije rata u Ukrajini su Dragan Vujičić novinar dnevnog lista “Novosti”, potom Marko Lakić novinar dnevnog lista “Politika” i Vladimir Kljajić politikolog.

Lakić je spomenuo da je rat besmislen, pa je podsetio na nemilosrdne posledice rata koje mogu dočekati Ukrajinu, ali i Rusiju:

- Protekli dani ne iskaču iz dnevne rutine koje viđamo u protekle, pa skoro dve godine. To je iznemoglosti besmislen rat po mom mišljenju. Mene svaki dan iznenađuje da on uopšte i traje. Rusija nije dobila taj rat kako je planirala, nije ga završila pre 23 meseca, kada je to možda i bila vojna operacija, ali sada je rat. Rusija opstaje zahvaljujući svojoj brojnosti, a Ukrajinci plaćaju toliko veliku cenu da će mnogi, nakon rata, postaviti pitanje da li je to imalo smisla. Rusija je izgubila svaki adut da sebe nazove svetskom super silom. Ukrajina će postati razvalina od zemlje, a pre svega zbog stanovništva koje je napustilo zemlju, pa je pitanje da li će se uopšte i investirati u obnovu gradova. Tamo su srušene brane, centrale, termoelektrane, mostovi, putevi... Opstaju isključivo zbog pomoći zapada.

Vujičić je komentarisao izjavu Lakića da je Rusija zemlja koja ne može da se nazove super silom jer nije postigla vojne ciljeve:

- U principu Rusija i nije super sila, ali ne samo ona, pogledajte Evropu na šta liči, totalno je bez energije. Pogledajte SAD i njihov ugled u svetu. Mi sada prisustvujemo genocidu, koji je počeo pre dve godine, pogledajte moral, informacionu sferu, svet je otišao u bestrag zbog besmislenog rata, koji je besmisleno počeo, nije zaustvljen na vreme kada je moglo i to zahvaljujući besmislenim odlukama. Tu besmisao će najviše da plati narod u Ukrajini. Nažalost, depopulizovana, otrovana zemlja, ljudi koji ne znaju gde će živeti, svedoci smo gluposti u istoriji.

Kljajić je komentarisao raketne napade na civilne objekte u Kijevu:

- Ti ciljevi su bili lažni, od početka je cilj bio osvajanje teriotrije, ali svakako da žrtvovanje civila ne bi trebalo da prođe ne kažnjeno. Na kraju rata bi neko trebalo i da odgovara za tolike civilne žrtve. Nakon sukoba ćemo videti da li će do toga i doći. Napad na civile je svakako protiv međunarodnog ratnog prava, ali nije prvi put za Rusiju da prekrši to pravo. Rusija ima takav kredibilitet u svetu da uz nju staje samo Severna Koreja, Iran i tako neki režimi sa kojima ne biste da budete na istoj strani u istoriji.

