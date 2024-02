"UKRAJINA ĆE IZGUBITI, DOŠLI SMO DO KRITIČNE TAČKE" Istoričar o kraju velikog rata: To će biti PRVI VELIKI PORAZ ZAPADA

Nil Ferguson, profesor sa Univerziteta Stenford, i viši saradnik Centra za evropske studije na Harvardu, tvrdi da će Ukrajina sigurno izgubiti rat.

Ferguson je autor petnaestak knjiga, ali i nagrađivani reditelj, koji je osvojio međunarodnu nagradu Emmy za svoju PBS seriju "Uspon novca".

Gostujući u podkastu Džona Andersona, Ferguson je izneo stav da, ako stvari nastave ovim tokom, nema sumnje da će Ukrajina izgubiti rat.

"Kako stvari stoje, Ukrajina će izgubiti. Zato što smo Ukrajincima dali dovoljno naoružanja da ne izgube, ali nedovoljno da pobede. Takođe, podrška očigledno jenjava među republikanskim biračima i republikanskim političarima u Sjedinjenim Državama. A mogla bi da bude i prekinuta ako Donald Tramp bude ponovo izabran za predsednika. U tom slučaju, ne vidim kako Ukrajina može da pobedi", rekao je Ferguson i dodao:

"U stvari, čini mi se da je vrlo verovatno da će Ukrajina izgubiti. Došli smo do veoma kritične tačke u tom sukobu".

"Ako Rusija dobije ovaj rat to će biti prvi veliki poraz Zapada"

Profesor Ferguson smatra da je sukob zapao u ćorsokak i da to sada shvata i ukrajinska strana.

"Sami su priznali da su u ćorsokaku. Njihov napad ovog leta postigao je mnogo manje nego što su se nadali. To je David protiv Golijata. Ali u ovom trenutku, Golijat sve više izgleda kao najverovatniji favorit. Ako Rusija dobije ovaj rat, ili ako bude vrlo, vrlo skromno rečeno, ako bude u stanju da zadrži kontrolu nad onim delovima Ukrajine koje trenutno kontroliše, odnosno taj takozvani kopneni most koji se proteže sve do Krima, to će biti prvi veliki poraz za Zapad od Hladnog rata, jer smo svi bili za. Svi smo bili za, ali naša podrška je bila salonska. Koliko su govora zapadni lideri održali u znak podrške Ukrajini? Koliko su obećanja dali? Koliko je bilo obećanja da će biti tamo kad bude trebalo?", rekao je on.

"Ako izgubimo, naš kredibilitet nestaje"

Ferguson se dotakao i žarišta u drugim delovima sveta, ističući primere Bliskog istoka i Tajvana. On je istakao da je pitanje kako bi SAD reagovale u slučaju širenja tih sukoba.

"Ako izgubimo, naš kredibilitet nestaje, a onda se okrenemo Bliskom istoku, i šta ako dođe do sveobuhvatnog višefrontalnog napada na Izrael? Izraelske odbrambene snage su nategnute do tačke sloma. Sjedinjene Države ne intervenišu, jednostavno nastavljaju da bezvoljno pozivaju na neku vrstu diplomatske rezolucije. Šta ako te udarne grupe nosača aviona samo stoje tamo i ne rade ništa da utiču na Iran, sponzora ovog višefrontalnog napada, onda je posledica da ćete potencijalno izgubiti Ukrajinu kao nezavisnu državu", kazao je on i nastavio:

"A tada sudbina Izraela visi o koncu. Bilo bi iznenađujuće, zar ne? I šta da je Si Đinping iskoristio priliku da u stratešku mešavinu doda Tajvan? Jer kako bi tačno SAD reagovale ako bi Kina sutra blokirala Tajvan? Ne volim da razmišljam kako bi tekao razgovor u situacionoj sobi Bele kuće. Bilo bi prilično teško poslati još jednu veliku pomorsku ekspediciju preko Pacifika da izvrši tu blokadu, posebno zato što ako bi to izazvalo neprijateljstva između SAD i Kine, usledio bi mnogo veći rat od bilo čega što smo videli smo do sada".

Profesor sa Univerziteta Stanford je dodao da je Zapad zaboravio na odvraćanje svojih protivnika.

"Dakle, ovo je veoma opasan trenutak u svetskoj istoriji. I mislim da smo naleteli na to, delimično zaboravljajući lekcije iz Prvog hladnog rata. A najvažnija lekcija Prvog hladnog rata bila je da morate da imate kredibilno odvraćanje. Morate autoritativno da odvratite Ruse ili Sovjete, kakvi su tada bili, da pošalju svoje snage u zapadnu Evropu, da intervenišu, što su zamalo uradili 1973. godine na Bliskom istoku. Izgubili smo taj autoritet. Ne uspevamo nikoga da odvratimo".

(Kurir.rs/Euronews Srbija/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

03:38 UKRAJINA JE RAZBIJENA! General: Da imaju samo 10 odsto od svojih sadašnjih gubitaka BILO BI STRAVIČNO! Prognozirao kraj rata!