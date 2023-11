ŠOKANTNI DETALJI "RATA" ZELENSKOG I ČUVENOG UKRAJINSKOG GENERALA Bivši komandant tvrdi: "Ignorisali su ga, bio je PRIMORAN NA TO"

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni napisao je članak za britanski časopis "Ekonomist" o ćorsokaku u sukobu jer su njegovo mišljenje ignorisali zaposleni u kabinetu predsednika Vladimira Zelenskog.

To tvrdi bivši zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, general u penziji Sergej Krivonos.

- Pošto dugo lično poznajem generala Zalužnog, razumem koliko mu je to smetalo. Upravo je to nečinjenje političkog rukovodstva Ukrajine dovelo do toga da je Zalužni bio primoran da progovori i istakne to pitanje. Jer ako nas ne čuju direktno u kabinetu predsednika, onda bi trebalo da nas čuju barem u Beloj kući i parlamentima evropskih zemalja koji pokušavaju da nam pomognu - tvrdi Krivonos u intervjuu za TV kanal "Prjamoj".

Ranije je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine u članku za "Ekonomist" priznao da je rat u Ukrajini dospeo u ćorsokak.

Kasnije je u intervjuu za magazin izjavio da ukrajinske trupe neće moći da ostvare prodor na frontu. Zelenski je, komentarišući članak glavnokomandujućeg, izrazio mišljenje da situacija za Kijev nije ćorsokak.

Prema ukrajinskom portalu Strana, izjave Zalužnog izazvale su spekulacije u ukrajinskim političkim krugovima da on navodno planira da se kandiduje na predsedničkim izborima. Prema pisanju publikacije, takav razvoj događaja bi doveo u pitanje pobedu Zelenskog.

