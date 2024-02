"KARLSONOV INTERVJU SA PUTINOM JE POBUNA ZAPADNOG SVETA": Advokat Vladimir Đukanović o dva sata koja su UZDRMALA PLANETU

Advokat Vladimir Đukanović rekao je danas da se svet strahovito uzdrmao, a javno mnjenje na zapadu užasno podelilo po pitanju slobode govora nakon intervjua koji je novinar Taker Karlson uradio sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Vi imate i kod nas u Srbiji neke samozvane takozvane novinare koji kažu kako Karlson nije novinar. Sada pazite, ti samozvani novinari koje ne prati niko živ i koji nemaju nikakav uticaj nigde, govore za čoveka koji ima strahovit uticaj na svetske prilike i koji je kao individua zatresao čitavo čovečanstvo sa svojim intervjuima, koji ima ne znam koliko desetina miliona pratilaca na društvenoj mreži, čiji intervju je u prvih nekoliko sati pogledalo nekoliko desetina miliona, sada je to nekih 180 miliona. Ja računam da će taj intervju gledati nekih milijardu ljudi u svetu - rekao je Đukanović u video obraćanju na platformi X.

Advokat ističe da je Karlson sa ovim intervjuom postigao strahovit efekat, kao što je to Putin postigao upravo zato što je preko njega dao taj intervju.

Свет се страховито уздрмао, а западно јавно мњење ужасно поделило на теми слободе говора, после интервјуа који је Карлсон урадио са Владимиром Путином. У овом клипу анализирамо колико су мејнстрим медији постали омражени у човечанству и колико једна индивидуа попут Карлсона са… pic.twitter.com/p16LvVW5CU — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) February 10, 2024

- Vi imate jasan pokazatelj da se zapadno javno mnjenje podelilo po pitanju tog intervjua, i podelilo se u onom segmentu koji se odnosi na slobodu govora. Naime zapadno javno mnjenje je danas gladno informacija, istina, pravih informacija... Vi danas imate strahovitu cenzuru u tom zapadnom mejnstrimu, medijskom delu. Sve što je vezano za ruski narativ se cenzuriše. Vi ne možete da čujete neku izjavu ruskog zvaničnika u zapadnom mejnstrim mediju. Ne možete da čujete ni razloge ruske zašto su pokrenuli SVO u Ukrajini. To je zabranjeno da se govori u zapadnoj hemisferi - kaže on.

Đukanović dodaje da se čitava zapadna Evropa borila za slobodu govora, protiv komunizma i diktature, a pretvorila se upravo u to.

- Za razliku od Rusije, gde imate potpunu slobodu. Zapadni mediji mogu da se svuda gledaju, niko ih ne cenzuriše. Možete da gledate i Bi-Bi-Si i Si-En-En. Tu se negde svet promenio ali mi je utisak nad utiscima upravo to što je Karlson pokazao da je kao individua potpuno obrisao zapadne mejnstrim medije, uništio im je kredibilitet, jer on sam postiže preko jedne društvene mreže da ga preko X skoro milijardu ljudi pogleda intervju. To nijedan zapadni medij ne može da doživi - kazao je advokat.

On tvrdi da su televizije generalno propale kao medij, i da često sa gađenjem ide da gostuje po televizijama.

- Više volim da gostujem po podkastima. Vi kada danas znate činjenicu da jedan Džo Rogan potpisuje sa Spotifajem ugovor od 250 miliona dolara za ekskluzivna prava objavljivanja. Onda znate koliko je sati. A onda možete da zamislite šta je Mask sve uradio sa Karlsonom, koliko je omogućio i profilisao X kao društvenu mrežu gde apsolutnu slobodu govora možete da razvijate. Toga je Zapad gladan danas. Zapravo Karlsonov intervju sa Putinom je prava pobuna zapadnog sveta, gladnog zapadnog sveta za slobodom govora. On je apsolutno pomerio granice i potpuno uništio i Si-En-En, i Bi-Bi-Si, i Skaj Njuz i En Bi Si, Foks Njuz, sve živo. On je postao medij, on je postao glavni lik - rekao je Đukanović.

Advokat podseća i da je intervju Takera Karlsona i Donalda Trampa, kada je novinar otišao sa Foksa, gledalo skoro 300 miliona ljudi.

- Tako je i ovo sa Putinom. Da ne govorim da je Putin maestralno plasirao svoju priču za zapadni narativ. Kao što sam rekao, ruski narativ ne može da se čuje u zapadnom javnom mnjenju. Vi ne možete da čujete zašto su Rusi pokrenuli SVO u Ukrajini. To je zabranjeno, zato što mora da postoji samo jedan narativ, a to je protiv nekoga. I sve što je suprotno vrednostima koje je proklamovao Brisel, smatra se jeretičkim narativom. I ti si obrisan kao gumicom ako ne misliš tako. I onda ide najgore ispiranje mozga ide prema stanovništvu. Ali očigledno je da su društvene mreže postigle nešto fenomenalno, a to je da se čovečanstvo više ne informiše preko tradicionalnih medija - ističe on.

Đukanović dodaje da je priča o cenzuri idiotska, i da je sa malo kreativnosti i sa kvalitetnim novinarom i istinitim informacijama možete da napravite fenomenalan uspeh na društvenim mrežama.

- Kako budu dolazile nove generacije, same televizije će postati potpuno bezveze. Ovo govorim jer intervju nama Srbima nije toliko interesantan. To traje dva sata, mi većinu tih stvari znamo. Ali svetsko javno mnjenje zapadno nije imalo pojma o činjenicama koje je pominjao Putin. I vidimo koliko se podelilo zapadno javno mnjenje, što je verovatno bio i Putinov cilj. I da se pokaže kao pravi demokrata, a da ste vi na zapadu najobičniji cenzori i diktatori. Putin se pokazao kao pravi svetski lider, za razliku od apsolutnog katastrofalnog nedostatka liderstva u zapadnoevropskim zemljama, pa čak i u SAD - kaže advokat.

On ističe da sadašnji nazovi lideri na Zapadu imaju upitne biografije i sposobnosti, i da su u pitanju omraženi ljudi.

- Naravno, nisu ni do članaka ni Si Đinpingu, ni Putinu, ni bilo kome. Ta kriza liderstva koja postoji na Zapadu je vrlo opasna, i izuzimajući Viktora Orbana vi nemate lidera na Zapadu. Ne možete Šolca nazvati liderom, pa čak ni Makrona. Iako on jeste lider na neki način, ali ne lider degolovskog tipa kao što je Francuska uvek znala da iznedri. Ovo danas je zaista šala komika. O ovim drugim zemljama zaista ne želim ni da govorim, to je sumanuto - rekao je Đukanović.

Ponovio je još jednom da je intervju Takera Karlsona i Putina poremetio sve na Zapadu, i da je pokazao koliko je narod gladan informacija.

- Koliko je narod gladan istine, i koliko mu je muka od ispiranja mozga. Ja svima savetujem, ljudi, okrenite se podkastima i vašem kreativnom stvaralaštvu, mislim da će to biti jedini način kako možemo da se kvalitetno informišemo - zaključio je Đukanović.

Kurir.rs